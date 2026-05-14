El crucero aislado por un brote de 'norovirus' tiene previsto hacer escala en el Puerto de Bilbao el 18 de mayo

BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El crucero británico 'Ambition', que se encuentra actualmente atracado cerca de la localidad francesa de Burdeos tras registrar un brote de 'norovirus' que ha causado gastroenteritis a varios pasajeros, tiene previsto recalar en las instalaciones del Puerto de Bilbao en Getxo el próximo 18 de mayo, según recoge el boletín de escalas de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, declaraba esta mañana que no se disponía de datos sobre la existencia de pasajeros españoles en el crucero afectado por un brote de norovirus que se halla cerca de la localidad francesa de Burdeos con 1.700 personas confinadas a bordo y en el que falleció una persona de edad avanzada por esta causa.

"Sanidad Exterior sí que se está encargando de llevar todo el control y la monitorización", ha explicado en una entrevista en 'Radio4' de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que se está estudiando "el proceso de esa especie de confinamiento" y las "medidas para evitar la transmisión dentro del barco y hacia los lugares donde se escala".

"Lo estamos monitorizando de cerca", ha insistido Padilla, quien ha rechazado paralelismos con el brote de hantavirus surgido en el crucero 'MV Hondius'. "Es otro mundo totalmente distinto, ocurre en el mismo contexto y el mismo escenario, que es un crucero, pero es otra cosa" en términos "de gravedad, de riesgos, de capacidad", ha zanjado.

Según ha explicado, "los norovirus son unos virus que, de manera muy frecuente, producen gastroenteritis, en personas, en niños, de manera muy frecuente y de manera más epidémica". En adultos, "las gastroenteritis, aunque nos pueda parecer algo banal, cuando, digamos, afectan a personas en situación de vulnerabilidad clínica, sí que pueden dar complicaciones", ha indicado.

En este sentido, se ha referido al fallecimiento registrado la embarcación, y ha apuntado que, sin conocer los datos clínicos concretos, "lo más normal es que sea una persona con algún tipo de vulnerabilidad clínica". Asimismo, ha considerado que el crucero representa "un escenario ideal de transmisión, especialmente de este tipo de infecciones".