Cristina Pedroche transforma sus 12 años de Campanadas en un mensaje de solidaridad y esperanza - CRISTINA PEDROCHE
Publicado: viernes, 2 enero 2026 12:56
MADRID, 2 Ene. (CHANCE/ EUROPA PRESS) -

Cristina Pedroche ha vuelto a despedir el año ante millones de espectadores, y lo ha hecho acompañada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con un mensaje centrado en el apoyo y el acompañamiento.

En su duodécima Nochevieja consecutiva, la presentadora ha lucido un vestido que simboliza la gratitud hacia el público y el reconocimiento a la labor de la entidad con las personas afectadas por el cáncer y sus familias.

Fiel a su estilo, Pedroche ha confiado de nuevo en Josie como director creativo. Juntos han creado una pieza inédita, confeccionada a partir de fragmentos de los vestidos que la presentadora ha llevado en los últimos doce años. El resultado es un diseño cargado de memoria y simbolismo que Pedroche describe como "la metamorfosis más dura" de su trayectoria.

"Quiero dedicar este vestido a toda la gente que me ha apoyado y acompañado desde que me ofrecieron la primera oportunidad de despedir el año y que ha convertido las Campanadas en la experiencia más transformadora de mi vida. De todas las metamorfosis a las que me he sometido en los últimos 12 años, ésta ha sido la más dura de todas. Ha sido necesario hacer una introspección muy profunda para decir sí a este vestido porque supone un impacto muy grande", ha afirmado Cristina Pedroche.

"Es un vestido cargado de simbología y que tiene mucho de mí, pero con el que también se han ido partes muy importantes a las que mi memoria va a permanecer aferrada siempre. Pero en la vida, constantemente, nos vemos obligados a cambiar la forma en que percibimos las cosas o incluso a nosotros mismos, con el fin de adaptarnos y seguir adelante", ha añadido.

La AECC ha agradecido este gesto que ayuda a visibilizar su trabajo de acompañamiento y apoyo emocional a pacientes y familiares. El cáncer es la primera causa de muerte en la actualidad en España y afecta a 1 de cada 2 hombres y a 1 de cada 3 mujeres, por lo que resulta igual de importante destinar recursos a la innovación y la financiación de investigación oncológica de calidad para todos los pacientes, a la promoción de hábitos de vida saludables que prevengan hasta el 40% de los casos de cáncer que la Organización Mundial de la Salud calcula que se podrían evitar, y, por supuesto, al apoyo y acompañamiento a las más de 800 personas que cada día reciben un diagnóstico de cáncer en España.

Por este motivo, la Asociación Española Contra el Cáncer pone a su disposición un servicio gratuito de asistencia integral formado por un equipo de profesionales especializados en atención sanitaria, psicológica, social o jurídico laboral que ofrecen el apoyo y acompañamiento necesarios para recomponerse y completar su recuperación.

"No queremos que haya nadie que no sepa que podemos ayudarle con todo aquello que necesita y no queremos que haya un momento del día o de la noche en el que un paciente o un familiar se pueda sentir solo, desatendido o que no tenga dónde llamar. Por eso, que Cristina Pedroche nos haya elegido para lanzar hoy este mensaje nos permite recordar a todas las personas con cáncer que el teléfono contra el cáncer existe y que está disponible las 24 horas del día para ofrecer apoyo incondicional y ayudar a quien más lo necesita. La Asociación es el hilo que nos une contra el cáncer", ha señalado Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer.

