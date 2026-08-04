Archivo - CRIS Contra el Cáncer registró en 2025 un 49% más de personas interesadas en realizar un testamento solidario - ALEX RIVERA - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha informado de que en 2025 registró un 49 por ciento más de personas interesadas en realizar un testamento solidario en comparación con el año anterior, por lo que ha destacado que "cada vez más personas deciden dejar su legado a la investigación".

Según ha señalado, este crecimiento consolida una tendencia al alza que ha permitido multiplicar casi por cinco este interés en el último lustro. Además, ha subrayado que el mismo coincide con el aumento del ejercicio de este derecho en España, y es que el año pasado, la plataforma 'Haz Testamento Solidario' contabilizó 9.413 registros, alcanzando "el mayor volumen de toda la serie histórica".

Esta organización ha señalado en esta línea que en 2025 se recibieron, por parte de las entidades participantes en esta herramienta, 548 testamentos solidarios, por un valor conjunto de 49,8 millones de euros. Junto a ello, ha destacado que los datos reflejan un cambio de perfil, ya que el testamento solidario deja de estar vinculado exclusivamente a grandes patrimonios y se convierte en una opción cada vez más habitual entre personas que desean apoyar una causa social.

Por otra parte, CRIS Contra el Cáncer ha puesto de manifiesto que el aumento del interés por los legados coincide con un momento en el que el cáncer "se ha consolidado como el principal problema sanitario de España". De hecho, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que este representa el 26,3 por ciento de todas las defunciones y es, por tercer año consecutivo, la primera causa de muerte en España.

IMPULSAR NUEVOS PROYECTOS CIENTÍFICOS

Ante ello, la presidenta de esta organización, Lola Manterola, ha subrayado que "cada legado es una inversión en investigación". "Gracias a estas decisiones, podemos impulsar nuevos proyectos científicos, desarrollar tratamientos más eficaces y ofrecer más opciones a los pacientes", ha explicado, para enfatizar que "la investigación debe seguir siendo una prioridad para toda la sociedad".

En este contexto, la fundación ha expuesto el testimonio de Fernando, quien ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el sector tecnológico y a quien "la experiencia de haber perdido a su padre por cáncer le impulsó a apoyar más activamente la investigación contra la enfermedad". Por ello, decidió hacer testamento y destinar una parte de su patrimonio a una organización comprometida con la investigación y la divulgación científica.

"Hacer testamento a favor de CRIS Contra el Cáncer es muy sencillo y esta decisión puede suponer un enorme impacto para toda la sociedad", ha manifestado Fernando, que tiene el objetivo de seguir contribuyendo a la investigación para acercar la curación del cáncer y ofrecer más oportunidades a los pacientes del futuro.

Al respecto, la organización, que ha invertido más de 80 millones de euros en investigación, ha informado de que tres de cada cuatro personas interesadas en dejar un legado son mujeres y, en muchos casos, pacientes, supervivientes o familiares que han convivido con el cáncer. Por último, ha declarado que entre los bienes incluidos en los testamentos figuran viviendas, ahorros, planes de pensiones, acciones y fincas rústicas.