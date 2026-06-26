Archivo - CRIS Contra el Cáncer pide que el Estatuto Marco reconozca y apoye la carrera profesional de los investigadores - FARMAINDUSTRIA - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

CRIS Contra el Cáncer ha anunciado la presentación de alegaciones al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, a través de las que ha reclamado que esta norma "reconozca y proteja la carrera profesional de los profesionales sanitarios investigadores".

"Es imprescindible que el sistema reconozca y apoye a los profesionales que hacen posible esta investigación", ha indicado la presidenta de esta organización, Lola Manterola, que ha añadido que esta "es una de las herramientas más poderosas para transformar la vida de los pacientes". "Los hospitales que investigan más y mejor ofrecen mayores oportunidades de acceso a terapias innovadoras y generan mejores resultados clínicos", ha incidido.

Así, valiéndose del trámite obligatorio de audiencia pública, cuyo plazo finaliza este viernes, CRIS Contra el Cáncer ha señalado que el objetivo de sus alegaciones es "que la futura norma reconozca de forma expresa la investigación como una actividad esencial dentro de la carrera profesional de los profesionales sanitarios".

A su juicio, esta reforma "representa una oportunidad histórica para fortalecer el ecosistema español de investigación biomédica y avanzar hacia un modelo sanitario capaz de atraer, desarrollar y retener talento investigador en beneficio de los pacientes y de la competitividad del país". El mismo "se ha consolidado en los últimos años como uno de los países líderes en investigación clínica y ensayos clínicos en Europa", ha declarado al respecto.

"Sin embargo, este liderazgo convive con importantes dificultades para consolidar carreras profesionales que integren asistencia e investigación dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha continuado, para añadir que la investigación "no debe considerarse una actividad complementaria o voluntaria, sino una función estratégica del sistema sanitario, directamente relacionada con la calidad asistencial, la innovación terapéutica y la mejora de los resultados en salud".

PARA MÉDICOS Y ENFERMEROS

En este sentido, ha reclamado "que el nuevo Estatuto Marco incorpore medidas concretas para garantizar el reconocimiento efectivo de la actividad investigadora desarrollada por médicos y enfermeras". Para ello, considera necesario que reconozca de forma explícita "las trayectorias profesionales que integran asistencia, investigación y docencia, favoreciendo el desarrollo de perfiles clínico-investigadores dentro del SNS".

Además, ha pedido "que la actividad investigadora acreditada -incluyendo proyectos competitivos, ensayos clínicos, contratos de intensificación y actividad desarrollada en institutos de investigación sanitaria acreditados- sea considerada tiempo de ejercicio profesional efectivo a efectos de carrera profesional y promoción". "Una valoración más relevante y homogénea de los méritos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento en los procesos de carrera profesional, evaluación del desempeño, provisión de puestos y acceso a responsabilidades de gestión y liderazgo" es otro de sus reclamos.

"Establecer garantías que permitan compatibilizar la actividad asistencial con la investigación mediante tiempo protegido, estabilidad profesional y estructuras de apoyo adecuadas, así como asegurar que la actividad investigadora tenga un reflejo real tanto en la progresión profesional como en los sistemas retributivos, evitando que los profesionales que generan conocimiento científico se encuentren en una situación de desventaja respecto a quienes desarrollan exclusivamente actividad asistencial", son las otras medidas reclamadas.

En opinión de CRIS Contra el Cáncer, "la falta de reconocimiento específico de la actividad investigadora contribuye a la pérdida de talento altamente cualificado y limita la capacidad de España para competir internacionalmente en un entorno donde el conocimiento biomédico se ha convertido en un factor estratégico de desarrollo económico y social".

"Si queremos que España siga siendo un referente internacional en investigación clínica y Medicina de precisión, debemos crear un marco profesional que incentive la investigación y permita desarrollar carreras estables dentro del sistema sanitario público", ha sostenido, por su parte, el director científico de esta entidad y jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el doctor Joaquín Martínez.