El cortometraje 'Sí se enteran', ganador del VIII Memorables Film Festival

VIII Memorables Film Festival. - CIEN

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Sí se enteran' ha sido el vencedor de la VIII edición del Memorables Film Festival, el certamen audiovisual sobre el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas organizado por CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas) y la Fundación Reina Sofía.

El cortometraje cuenta la historia de una mujer, interpretada por Pino Montesdeoca, a quien su familia decide ocultar la muerte de su marido. Ella se escapa del centro hospitalario en el que está ingresada, coge un autobús y aparece en el tanatorio donde lo están velando. Su título cuestiona la idea extendida de que las personas con deterioro cognitivo "no se enteran" de lo que ocurre a su alrededor.

El festival volvió a batir su récord de participación, con 63 cortometrajes recibidos y 21 seleccionados a concurso, frente a los 29 recibidos el año pasado. El crecimiento coincide con la primera edición en la que el certamen se abre, más allá del Alzheimer, a todas las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o la ELA.

El jurado, del que formaron parte la Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega-Paíno, la actriz Kaittani y el creador de contenido Álvaro Martínez (Pasea Madrid), concedió el primer premio, la Neuronita de oro, dotado con 2.000 euros, a 'Sí se enteran'.

La obra, cuyo premio recogieron su director, Beltrán Peralba, y el equipo de producción, obtuvo además los galardones a Mejor Guion y Mejor Montaje, y será proyectada en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

El segundo premio, la Neuronita de Plata, dotado con 1.500 euros, recayó en 'Afasia', que retrata cómo un hijo se enfrenta a las dificultades del lenguaje que la afasia provoca en su madre y a la frustración de no saber qué quiere decirle. El corto se llevó también los premios a Mejor Actriz, para Victoria Mora, y Mejor Actor de Reparto, para Aitor Campo.

La Neuronita de Bronce, tercer premio dotado con 750 euros, fue para 'Quinto primera', cuyo protagonista, Antonio Dechent, recibió el galardón a Mejor Actor. Completan el palmarés: Mejor Banda Sonora: Dopamina Zero. Mejor Fotografía: As nosas flores, de Joel Pérez.

La organización concedió, además, la Mención de Honor Don Quijote de la Memoria a '¿Y si?', por representar la actualidad de la investigación en Alzheimer.

El Memorables Film Festival nació con el objetivo de promover la concienciación social a través del lenguaje audiovisual y se ha consolidado como una de las principales iniciativas culturales dedicadas a las enfermedades neurodegenerativas en España.

Las obras premiadas en esta edición abordaron el duelo, la pérdida del lenguaje o los avances de la investigación, y mostraron que estas enfermedades afectan no solo a quien las padece, sino también a su familia y a su entorno.

"Recibir 63 cortometrajes, más del doble que el año pasado, demuestra que cada vez más creadores quieren contar lo que significa vivir con una enfermedad neurodegenerativa. Detrás de cada obra hay personas concretas y familias reales, y el cine nos ayuda a hacer visible un drama que muchas veces queda en casa", ha destacado M.ª Ángeles Pérez, gerente de CIEN, durante su intervención en la gala, en la que agradeció especialmente la implicación personal la reina Doña Sofía y el apoyo de la Fundación Reina Sofía al trabajo científico y de sensibilización que impulsa CIEN.

Por su parte, Pascual Sánchez-Juan, director científico de CIEN, subrayó que "la investigación necesita a la sociedad, y la sociedad necesita entender qué hacemos. Un corto como ¿Y si? acerca al público lo que hoy está ocurriendo en los laboratorios".

El festival forma parte de la labor de divulgación que CIEN desarrolla con el impulso de la Fundación Reina Sofía desde el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, en Madrid, donde la investigación convive con la atención a personas con Alzheimer en un modelo único en el mundo. En 2027 se cumplirán 20 años de CIEN con sede en este centro, inaugurado en 2007.