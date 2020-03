Coronavirus.- Expertos en tuberculosis abogan por la colaboración público y privada para derrotar al Covid-19

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares ha destacado la importancia que tiene la colaboración entre el sector privado y público, así como entre la comunidad científica y los pacientes, para derrotar al nuevo coronavirus, causante de la enfermedad conocida como Covid-19.

Así, y tras comentar que los pacientes con tuberculosis pueden ser más vulnerables a los efectos que provoca el nuevo coronavirus, la organización ha subrayado la importancia de garantizar a la población las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento.

"Sabemos lo que funciona para combatir Covid-19 por nuestra experiencia y las herramientas que hemos desarrollado para acabar con la tuberculosis: control de infecciones, pruebas generalizadas, rastreo de contactos, rayos X, inteligencia artificial, telemedicina y apoyo psicosocial", ha dicho el director ejecutivo de la organización, José Luis Castro.

En este sentido, ha avisado de que la desinversión que han tenido los sistemas sanitarios en la respuesta a la tuberculosis, provocaron que esta enfermedad fuera la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas, por lo que ha pedido no repetir estos "errores" y no volver a no estar preparados para actuar ante pandemias como el Covid-19.

De hecho, tal y como ha recordado, existe una "creciente preocupación" en la comunidad sanitaria mundial por el impacto que puede tener el nuevo coronavirus en algunos países del África subsahariana o del sur de Asia donde los sistemas sanitarios tienen dificultades para hacer frente a los efectos del nuevo virus en las personas afectadas por la tuberculosis, el VIH y otras enfermedades infecciosas, así como a los presos, los migrantes y las personas que viven en la pobreza.

"Es muy importante poner a las personas vulnerables primero en la lucha contra Covid-19. Hemos aprendido de muchos sobrevivientes de tuberculosis que han pasado por el aislamiento, el miedo, la discriminación y el estigma que enfrentamos ahora con el nuevo coronavirus. No repitamos esto, aprendamos de ello. Todos nos necesitamos unos a otros. Ahora es el momento de colaborar y compartir cualquier lección práctica de lucha contra la tuberculosis que podamos", ha apostillado el actor y embajador de la organización, Claire Forlani.