Bruselas dice que "no son posibles" las compras "paralelas" de vacunas al margen de la UE

Alcanza un preacuerdo con Valneva para la adquisición de hasta 60 millones de dosis de su vacuna

BRUSELAS, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este martes que las compras "paralelas" de dosis de vacunas autorizadas por parte de países de forma individual y al margen del proceso conjunto de la UE "no son posibles" y que, en cualquier caso, los grupos farmacéuticos siempre entregarán antes las unidades adquiridas a nivel europeo.

Así lo ha asegurado la directora general de Salud y Seguridad Alimentaria del Ejecutivo comunitario, Sandra Gallina, ante los eurodiputados de la comisión competente del Parlamento Europeo, en la que ha comparecido en calidad de negociadora jefe de Bruselas con los grupos farmacéuticos.

"No he visto ningún contrato paralelo de los que tanto se ha rumoreado y no creo que lo vea. Es algo que en mi opinión no existe. En cualquier caso, lo que está claro es que las cantidades adquiridas para Europa van primero", ha señalado ante las preguntas de los eurodiputados sobre posibles compras por parte de Alemania, Dinamarca o Croacia al margen del procedimiento conjunto europeo.

Gallina ha reconocido estar "confundida" por noticias que apuntan a compras individuales por parte de algunos Estados miembros, pero ha subrayado que estos contratos "no son posibles", en parte porque "no hay viales sobrante que se puedan adquirir en un contrato bilateral". "Ahora es demasiado tarde para comprar dosis", ha destacado.

No obstante, la directora general de Salud de la Comisión Europea ha enfatizado que las firmas farmacéuticas han confirmado a las autoridades europeas que las dosis adquiridas de forma conjunta "están reservadas" y "casi tienen el nombre del país (al que le corresponden) en el vial".

También ha recordado que las dosis pactadas con cada compañía han sido asignadas a cada Estrado miembro de forma proporcional en un proceso "muy europeo" y con "espíritu de unidad y solidaridad".

MÁS VACUNAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Durante la comparecencia, muchos de los eurodiputados han preguntado a la italiana sobre la cantidad de dosis de vacunas autorizadas que llegan a cada país del bloque semanalmente, así como por el hecho de que en algunas zonas la campaña de vacunación haya empezado lentamente.

La directora general de Salud, sin embargo, ha contestado que las estrategias de vacunación han sido diseñadas por los gobiernos nacionales, quienes también han acordado con los grupos farmacéuticos la logística de la distribución de viales.

Gallina ha defendido en esta línea que ya se contaba con que el inicio del proceso fuera lento porque el número de dosis iba a ser "escaso" al principio. A su juicio, la UE empezará a distribuir cantidades mucho mayores ya en el segundo trimestre de este año.

En cualquier caso, Bruselas ha solicitado a los Estados miembros que informen sobre cualquier problema en el proceso de distribución y estos sólo han comunicado tres "problemas menores" en los que las entregas se han retrasado uno o dos días con respecto a la fecha inicialmente prevista.

"Aparte de eso, nos comunican que las vacunas están llegando", ha explicado Gallina, quien también ha detallado que el Centro Europeo de Conteol y Prevención de Enfermedades (ECDC) está trabajando en un sistema que recogerá la evolución de las campañas de vacunación en los países.

NUEVO PREACUERDO CON VALNEVA

Poco después de la comparecencia de la italiana ante la comisión de Medio Ambiente y Salud Pública de la Eurocámara, la Comisión Europea ha anunciado que ha finalizado un nuevo preacuerdo con el laboratorio Valneva para la adquisición de su candidato a vacuna una vez sea probada su seguridad y eficacia contra la enfermedad provocada por el coronavirus.

En concreto, las autoridades comunitarias han garantizado a los países de la UE la reserva de 30 millones de dosis de su vacuna y la posibilidad de adquirir otros 30 millones de dosis adicionales.

Por el momento, la UE ha cerrado contratos con seis grupos farmacéticos para el suministro de sus vacunas contra la Covid-19 en los países del bloque (AstraZeneca-Oxford, Moderna, BioNTech-Pfizer, Janssen Pharmaceutica, CureVac y Sanofi-GSK) y ha alcanzado también un principio de acuerdo con Novavax.

"Con esta octava vacuna ampliamos nuestro ya amplio y diversificado abanico de vacunas de nuestra cartera. Gracias a ello, podemos maximizar nuestras posibilidades de garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a una vacunación segura y efectiva para finales de 2021", ha expresado en un comunicado la comisaria de Salud, Stella Kyriakides.