El consumo de alcohol, tabaco y cannabis alcanza mínimos históricos entre los estudiantes de 14 a 18 años

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los estudiantes de 14 a 18 años ha registrado mínimos históricos en España, según los datos de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias de 2025 (ESTUDES), que ha presentado este miércoles el Ministerio de Sanidad.

"Los jóvenes de nuestro país tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años, desde que existen registros. Las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis, presentan las prevalencias más bajas", ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de los datos.

El informe muestra un descenso en la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco, cannabis e hipnosedantes en todos los tramos temporales analizados. En particular, el consumo en los últimos 12 meses se reduce en 2,6 puntos para el alcohol; 6,5 puntos para el tabaco, y 6,3 puntos para el cannabis. También se observa el primer descenso en el uso de hipnosedantes desde 2014.

"Estos datos nos dicen algo muy claro, y es que las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio", ha destacado García.

ESTUDES, que ha sido elaborada a partir de 35.256 entrevistas a estudiantes de Enseñanza Secundaria de entre 14 y 18 años en España, refleja un descenso que también se está dando en Europa: "No se trata de un fenómeno exclusivo en España. En Europa se observan las mismas tendencias que en ESTUDES. El descenso viene dado por la implantación de las políticas de los últimos años", ha subrayado la nueva delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda.

EL 50% DE LOS ESTUDIANTES HA PROBADO EL ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES

El alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a la edición anterior de 2023. El 73,9 por ciento del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 75,9% en 2023), el 71,0 por ciento en los últimos 12 meses (frente al 73,6%) y el 51,8 por ciento en los últimos 30 días (frente al 56,6%).

También disminuyen las prácticas de riesgo: el 17,2 por ciento de los estudiantes se ha emborrachado en el último mes (frente al 20,8% en 2023) y el 24,7 por ciento ha practicado 'binge drinking' (frente al 27,8%), ambos en sus niveles más bajos desde el año 2000. La edad media de inicio en el consumo se mantiene en 13,9 años, mientras que el inicio del consumo semanal y de la primera borrachera se sitúan en 14,8 y 14,6 años, respectivamente.

"Todavía tenemos un reto importante, que es que la mitad de los jóvenes ha bebido alcohol en el último mes. Por eso seguimos adelante con la ley de alcohol y menores, una norma que quiere proteger la infancia y la adolescencia y crear entornos más saludables", ha resaltado García.

EL 27% DE LOS ALUMNOS HA FUMADO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

El consumo de tabaco también sigue una línea descendente y registra en 2025 los niveles más bajos de toda la serie histórica. El 27,3 por ciento del alumnado ha fumado alguna vez en la vida (frente al 33,4% en 2023), el 21,2 por ciento en los últimos 12 meses (frente al 27,7%) y el 15,5 por ciento en los últimos 30 días (frente al 21,0%). Además, el consumo diario en el último mes se reduce al 4,3 por ciento, lo que supone una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto al 7,5 por ciento registrado en 2023.

La edad media de inicio se mantiene en 14,1 años, y la del inicio del consumo diario en 14,4 años. La modalidad más común combina cigarrillos de cajetilla y de liar, y el 46,4 por ciento de los fumadores ha intentado dejar el hábito en el último año.

ALERTA CON LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

No obstante, el uso de cigarrillos electrónicos continúa siendo elevado entre los estudiantes de 14 a 18 años, aunque en 2025 se registra una caída significativa respecto a la edición anterior. El 49,5 por ciento declara haberlos utilizado alguna vez en la vida, lo que supone una reducción de 5,1 puntos porcentuales respecto a 2023. La prevalencia es ligeramente mayor en chicas (50,5%) que en chicos (48,5%), y el consumo tiende a aumentar entre los 14 y 17 años, con un ligero retroceso a los 18 años.

"En cuanto a los nuevos productos del tabaco, como los cigarrillos electrónicos o los vapeadores, los datos nos lanzan una señal de alerta. Tenemos que avanzar en su regulación y tenemos que avanzar en su control. Sabemos que no son inocuos y que además pueden ser la puerta de entrada al consumo del tabaco tradicional. Por eso la reforma de la ley antitabaco también incluye específicaciones para proteger a los menores y limitar la exposición a estos productos", ha explicado la ministra.

EL CANNABIS, LA SUSTANCIA ILEGAL MÁS CONSUMIDA

El cannabis continúa siendo la sustancia ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes de 14 a 18 años, aunque los datos de 2025 reflejan un descenso notable respecto al año anterior en todos los tramos temporales. Un 21 por ciento del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 26,9% en 2023), un 15,5% en los últimos 12 meses (frente al 21,8%) y un 11,6 por ciento en los últimos 30 días (frente al 15,6%).

La edad media de inicio se sitúa en 14,8 años, una décima menos que en la edición anterior. Estos valores marcan el nivel más bajo registrado en la serie histórica para esta sustancia.

PRIMER DESCENSO EN HIPNOSEDANTES

Los hipnosedantes (tranquilizantes/somníferos con o sin receta) son la cuarta sustancia con mayor prevalencia de consumo. El 17,9 por ciento de los estudiantes declara haberlos tomado alguna vez en la vida, lo que implica un descenso de 1,7 puntos porcentuales y el primer retroceso en su prevalencia desde 2014.

La edad media de inicio desciende ligeramente a 14 años. El consumo sin receta médica alguna vez en la vida se sitúa en el 9,5 por ciento, siendo similar al del año anterior (9.7%).

OTRAS SUSTANCIAS

Además de las principales sustancias analizadas, el informe recoge datos sobre el consumo de otras drogas con menor prevalencia, como los alucinógenos, las anfetaminas, la cocaína, la heroína, el MDMA (éxtasis) y los inhalables volátiles.

Aunque sus niveles de consumo son significativamente inferiores, también se observa una tendencia descendente respecto a ediciones anteriores. Por ejemplo, el consumo de cocaína alguna vez en la vida desciende al 1,6 por ciento (frente al 2,6% en 2023), el de alucinógenos al 1,4 por ciento (-0,9 puntos), y el de inhalables volátiles al 2 por ciento (-1,2 puntos).