Constituida la Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario como instrumento de "defensa y participación" - GVA

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS) se ha constituido con el objetivo de ser "un instrumento de representación, defensa y participación de los pacientes" en el Sistema Nacional de Salud (SNS), así como para "ofrecer una visión transparente, objetiva y constructiva por parte de los usuarios de los servicios sanitarios".

El "compromiso" es "impulsar iniciativas que mejoren la experiencia del paciente, fomenten la transparencia y refuercen la colaboración entre profesionales, instituciones y ciudadanía", ha indicado la presidenta de esta organización, Mercedes López, quien es fisioterapeuta y "cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito sociosanitario y sanitario".

Según ha indicado ANPASS, su máxima representante, que dispone de "una extensa formación en gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios", ha sido elegida "con el firme propósito de representar, acompañar y defender los derechos de los pacientes dentro del sistema sanitario, tanto en el ámbito público como privado apostando por una atención centrada en la persona, basada en la calidad, la equidad y el respeto".

"López es una gran conocedora de la problemática que actualmente puede tener el paciente dentro del sistema de salud", ha proseguido esta entidad, que ha añadido que, "por ello, cree firmemente en la alianza, la coordinación y el diálogo con empresas, Gobiernos y organizaciones que presten atención o servicios a los pacientes, con el objetivo de que ésta sea de máxima calidad".

DIGNIDAD E INFORMACIÓN CLARA

"Como pacientes, todos compartimos una realidad común: en algún momento de nuestras vidas necesitaremos del sistema de salud", ha proseguido, para agregar que, debido a ello, trabaja "para que ese encuentro esté marcado por la dignidad, la información clara, la participación y la humanización de la asistencia".

Por último, ANPASS, que se ha definido como "un espacio abierto, plural y comprometido", así como "un lugar donde cada voz cuenta" para "contribuir a un sistema de salud más justo, accesible y eficaz", ha concluido afirmando que tiene "la vocación de ser entidad de referencia nacional en la defensa del paciente, participando activamente en la formulación de políticas sanitarias".