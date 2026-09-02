El conselleiro de Sanidade acusa a Sánchez de ser el "único culpable" de una posible huelga indefinida de médicos

Archivo - El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una respuesta parlamentaria en el Pazo do Hórreo. - XUNTA - Archivo

LUGO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha calificado de "provocación" la decisión de llevar el nuevo Estatuto Marco al Consejo de Ministros ante la amenaza de una huelga indefinida convocada por los sindicatos médicos. Además, ha considerado "culpable directo" de los problemas que genere esta protesta de facultativos al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

A su juicio, la situación supone "un nuevo paso atrás" intentando validar un texto "que no cuenta con el respaldo de los facultativos". Gómez Caamaño ha cuestionado que el proyecto carezca de memoria técnica, económica y jurídica y asegura que "solo trae problemas".

"No hay medicina si no hay médicos", ha afirmado, al tiempo que ha responsabilizado al Gobierno central de la situación generada.

El conselleiro ha cifrado en más de 300.000 los actos asistenciales afectados en Galicia tras varias semanas de huelga. Según advierte, un paro indefinido provocaría un nuevo incremento de las listas de espera.

"Una huelga que va a aumentar todavía más las lista de espera y lo único que hace la ministra de Sanidad, Mónica García, es dar una patada adelante y transferir su responsabilidad en este tema al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha indicado.

En este sentido, Gómez Caamaño ha incidido en que los gallegos "tienen que saber" que los "problemas" debido a la huelga indefinida frente al Estatuto Marco "tienen un responsable muy claro que es el Gobierno de España y su presidente".

REIVINDICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DEL RURAL

Sobre las protestas y reclamaciones planteadas en distintos municipios del rural por la falta de médicos en los centros de salud, el conselleiro ha asegurado que "comprende las demandas", aunque ha insistido en que el problema deriva del déficit de profesionales de Atención Primaria existente en el conjunto de España.

Gómez Caamaño ha explicado que esta carencia de facultativos afecta a diferentes territorios del país. No obstante, ha defendido que Galicia está mejorando progresivamente su disponibilidad de profesionales de medicina de familia.

El conselleiro ha reconocido que el déficit de médicos de familia se intensifica durante el verano debido al periodo vacacional, pero asegura que la situación en el área sanitaria de la provincia de Lugo se ha mantenido cubierta. En concreto, ha asegurado que durante el verano esta "quedado perfectamente cubierta".