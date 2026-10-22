Los consejos generales de las profesiones sanitarias reclaman reforzar la prevención ante el envejecimiento poblacional

Imagen del encuentro. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de ocho consejos generales de las profesiones sanitarias han coincidido este jueves en la necesidad de reforzar la prevención en el sistema sanitario ante el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas.

Así lo han señalado los representantes de médicos, enfermeros, farmacéuticos, dentistas, podólogos, fisioterapeutas, ópticos y veterinarios durante su participación en 'CONECTA.M.A.', el primer congreso de la Mutua de los Profesionales Sanitarios.

"El 54 por ciento de la población mayor de 15 años tiene una enfermedad crónica. Somos el segundo país más envejecido de Europa y está claro que el objetivo está en los pacientes crónicos. Curamos bien, pero no hacemos bien la prevención", ha destacado el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

En la misma línea, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha defendido la necesidad de cambiar el modelo sanitario de cara a los próximos diez años. "El sistema ha funcionado bien durante años, aunque en los últimos tiempos su rendimiento ha empeorado, entre otros motivos, por la falta de profesionales", ha indicado, al tiempo que ha advertido de que el envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad marcarán los retos sanitarios del futuro.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, ha subrayado que el sistema sanitario atraviesa una etapa de transición, ya que el modelo actual estaba diseñado para tratar enfermedades agudas, pero no para responder a los retos de la prevención y el envejecimiento de la población.

En este contexto, Cobo ha afirmado que el médico de familia debe ser quien "dirija la orquesta" de la prevención. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha señalado que no se trata de cambiar el modelo sanitario, sino de reforzar el papel de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que, a su juicio, debe coordinar la prevención y la salud pública.

"Tenemos que tener miedo a los mordiscos que se le pueden dar al modelo y a que, finalmente, solo unos pocos accedan al trato personal con el médico, mientras que los demás tengan que recurrir a algo más barato y sencillo, como la inteligencia artificial", ha añadido.

HISTORIA CLÍNICA ÚNICA Y LA IMPORTANCIA DEL DATO

Durante el encuentro, los representantes de los colegios también ha apostado por una historia clínica única y plenamente integrada a nivel nacional. "En caso de que el paciente esté fuera de su comunidad autónoma, no tenemos acceso a toda la información clínica, a su historial completo. Esto puede provocar que se solapen tratamientos o que no se atienda adecuadamente a los pacientes", ha lamentado el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro.

En cuanto a la burocratización del sistema sanitario, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha destacado la importancia de registrar la información en el historial clínico del paciente. "Lo que no se registra no existe. En ese equilibrio hay que basarse: tenemos que registrar, porque nunca se pueden tomar decisiones si no se han registrado los datos. Hay cierta burocracia que hay que cumplir", ha señalado.

"Los datos van a ser importantes, pero la Administración tiene que ayudar a gestionar esa información para quitarles el menor tiempo posible a los profesionales", ha añadido el presidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria, Gonzalo Moreno.

Tras ello, el presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, Andrés Gené, ha apuntado que existen "17 formas diferentes de gobernar" y ha lamentado que las decisiones políticas no siempre tengan en cuenta el conocimiento de los consejos generales y los colegios profesionales.