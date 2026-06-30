Archivo - El Consejo de Podólogos alerta del aumento del intrusismo profesional y recuerda que este puede provocar lesiones graves - BYMURATDENIZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (CGCOP) ha alertado del aumento de prácticas relacionadas con la atención podológica que se están realizando fuera del ámbito sanitario y ha recordado que el intrusismo profesional "puede provocar infecciones, lesiones graves, retrasos en diagnósticos y secuelas permanentes".

"El intrusismo en Podología supone un riesgo sanitario para la ciudadanía", ha incidido esta corporación, que ha subrayado que acudir a un podólogo profesional y colegiado es lo apropiado. En este sentido, ha recordado que la Podología es una profesión sanitaria regulada cuyo ejercicio exige la posesión de un título universitario oficial y el desarrollo de la actividad en centros sanitarios autorizados.

Sin embargo, el CGCOP ha insistido en el hecho de que cada vez son más frecuentes las actuaciones sobre problemas de salud del pie realizadas en establecimientos que no reúnen las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente o por personas sin la cualificación profesional necesaria.

"Procedimientos aparentemente sencillos, como la eliminación de callosidades, el tratamiento de uñas encarnadas o la manipulación de lesiones cutáneas, requieren conocimientos clínicos específicos para poder identificar patologías subyacentes y actuar con las debidas garantías de seguridad para el paciente", ha enfatizado al respecto.

En este contexto, ha manifestado que la población "debe ser consciente de que una lesión en el pie no es un problema estético cuando afecta a la salud". "Una actuación inadecuada puede agravar la patología, retrasar un diagnóstico importante o provocar complicaciones que podrían haberse evitado", ha asegurado.

PACIENTES CON RIESGO ELEVADO

Así, ha expuesto que entre las consecuencias más habituales derivadas de estas prácticas se encuentran las infecciones, las lesiones en tejidos sanos, el empeoramiento de patologías preexistentes, los retrasos diagnósticos y, en algunos casos, secuelas permanentes. El riesgo es "especialmente elevado" en "pacientes con diabetes, enfermedad vascular periférica, neuropatías o alteraciones de la sensibilidad", ha subrayado.

Además, ha explicado que el uso de instrumental cortante, como hojas de bisturí u otros dispositivos destinados al tratamiento de patologías del pie, debe realizarse exclusivamente por profesionales sanitarios debidamente cualificados y en instalaciones que cumplan con las condiciones de seguridad, esterilización y control sanitario establecidas por la legislación.

Por todo ello, el CGCOP ha recordado que el intrusismo no constituye únicamente una vulneración del ejercicio profesional regulado, sino también un problema de salud pública que compromete la seguridad de los pacientes y dificulta la detección precoz de enfermedades potencialmente graves, por lo que ha recomendado a los ciudadanos verificar siempre que la atención se realiza en un centro sanitario autorizado y por un podólogo colegiado.

Para finalizar, y una vez indicado que estos profesionales son los sanitarios capacitados para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades y alteraciones que afectan al pie, ha concluido señalando que es "imprescindible" que quien realice la atención "tenga la capacidad de diagnosticar, tratar y actuar ante cualquier complicación".