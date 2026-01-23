El Consejo Internacional de Enfermeras muestra su preocupación a Mónica García por el aumento de agresiones a enfermeras

Imagen de la reunión. - ICN

El presidente del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), José Luis Cobos Serrano, ha mantenido una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que ha mostrado su preocupación por el aumento de ataques contra los servicios de salud, incluidas las enfermeras, especialmente en contextos de conflicto.

Cobos ha compartido con García, que es representante europea en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), su inquietud por la violencia a la que se enfrenta el personal de enfermería, tanto en zonas de conflicto como en situaciones de menor escala, incluidas las agresiones que sufre dentro de los sistemas de atención de salud.

Además, ha recordado la reciente carta del CIE al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que se pedían medidas inmediatas para poner fin a los ataques contra la atención de salud.

El presidente del CIE también ha destacado el impacto de la campaña '#NursesforPeace' y del Fondo Humanitario del CIE, que apoyan al personal de enfermería de primera línea en zonas de crisis como Gaza, Ucrania, Sudán y otras regiones, y que han sido reconocidos por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud.

Cobos y García también han hablado del programa de liderazgo de enfermería para la respuesta a las crisis y la recuperación (NLCRR, por sus siglas en inglés) del CIE, que apoya al personal de enfermería en el fortalecimiento de su liderazgo en situaciones de conflicto o desastre.

ESCASEZ DE ENFERMERAS

El presidente ha subrayado la importancia del informe sobre el estado de la enfermería en el mundo 2025 ('SOWN 2'), copresidido por el CIE y la OMS, que muestra una grave y persistente escasez de casi 6 millones de enfermeras en todo el mundo. El presidente del CIE también ha elogiado el apoyo de España a la prórroga hasta 2030 de las Orientaciones Estratégicas Mundiales para la Enfermería y la Partería, aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud.

Al hablar sobre las desigualdades en materia de salud en todo el mundo, Cobos ha advertido que las prácticas de contratación internacionales desiguales e injustas son un problema grave que puede dejar a los países más vulnerables sin suficiente personal de enfermería y sin ningún rendimiento de su inversión en su formación. Hay una clara falta de reciprocidad a la hora de compensar a estos países por la pérdida de sus profesionales.

El presidente del CIE también ha expresado su preocupación por el hecho de que se esté pasando por alto la importancia vital de los profesionales de la salud en los foros multilaterales. "No se ha hecho suficiente hincapié en los trabajadores sanitarios, especialmente en el personal de enfermería, ni siquiera en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre las enfermedades no transmisibles (ENT) no reconoce suficientemente la importancia de los profesionales de la salud en la lucha contra estas enfermedades", ha apuntado.

Asimismo, ha subrayado que el informe de la OMS sobre las mejores inversiones en materia de ENT no reconoce al personal de enfermería y los trabajadores sanitarios como una de estas inversiones prioritarias, "a pesar de que son ellos los que están en primera línea impartiendo el tratamiento", ha añadido.

RECORTES EN LA OMS

La conversación con la ministra también se ha centrado en la reorganización interna que se está llevando a cabo en la OMS, caracterizada por recortes presupuestarios y la fusión de los departamentos de enfermería, personal sanitario y la Academia de la OMS.

Cobos ha alertado de que estos cambios podrían reducir la visibilidad, el liderazgo y el impacto estratégico de la enfermería dentro de la OMS, afirmando que "simplemente no se puede permitir perder los avances que hemos logrado en los últimos años".

Por último, el presidente del CIE ha reiterado su voluntad de seguir colaborando estrechamente con la ministra con el objetivo de reforzar el liderazgo de enfermería, promover un personal sanitario ético y sostenible, y fomentar sistemas de salud resilientes.