El Gobierno aprueba un suplemento de crédito de 91,4 millones en el presupuesto de Muface

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Organismo Autónomo Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) por importe de 91.479.852,52 euros.

Tal y como se recoge en las referencias del Consejo de Ministros, este suplementos se hace con la finalidad de financiar las insuficiencias de los conceptos presupuestarios 480 'Subsidios e indemnizaciones', 481 'Protección a la familia', 483 'Asistencia Social' y 484 'Farmacia'.

Muface es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. Muface depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Función Pública.

El actual concierto de asistencia sanitaria 2025-2027 de Muface entró en vigor el pasado 1 de mayo tras culminar el segundo procedimiento de licitación y es prestado por Adeslas y Asisa.