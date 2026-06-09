Consejo.- El Gobierno aprueba el plan estival para reforzar la vigilancia en trabajos sensibles a altas temperaturas

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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las medidas y planes de actuación para el período estival del año 2026 que recogen actuaciones para proteger a los trabajadores ante las temperaturas extremas de calor.

Así, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst) ha puesto en marcha una campaña informativa para hacer llegar a trabajadores y empresas las medidas que deben tomar ante episodios de altas temperaturas.

En el ámbito laboral, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) también prevé campañas específicas de actuación, acordadas con las comunidades autónomas, para la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo ante las altas temperaturas.

La vigilancia se refuerza, especialmente, en las actividades con mayor exposición a las altas temperaturas como en el caso de los trabajos del campo, donde se produce un repunte de actividad agraria en el periodo estival; la construcción y otros sectores que se vean afectados por las altas temperaturas en el periodo estival.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social también priorizará las actuaciones que se deriven de denuncias motivadas por los trabajadores que sufren estrés térmico.

CAMPAÑA INFORMATIVA

La ITSS enviará a las empresas comunicaciones vía electrónica para informar sobre la normativa aplicable de obligado cumplimiento, así como de medidas destinadas a garantizar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

También adjunta la campaña de difusión elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo con materiales técnicos y contenidos relacionados con la prevención de los riesgos laborales que pueden verse agravados con el calor.

En este sentido, desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que son aplicables las medidas específicas del Real Decreto-ley 8/2024, como el permiso retribuido de cuatro días por imposibilidad de acceder al puesto de trabajo o la necesidad de protocolos de actuación aplicables a episodios de elevadas temperaturas.

Por otro lado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también refuerza la vigilancia de las obligaciones de alta y cotización a la Seguridad Social, así como de empleo, de personas extranjeras en aquellos sectores con un mayor incremento de actividad en el periodo estival, especialmente, en la agricultura, la hostelería y el comercio.

De esta forma, bajo la coordinación de Europol se realizan actuaciones conjuntas en las que participan la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.