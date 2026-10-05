El Consejo General de Farmacéuticos pide "estabilidad" al nuevo Ejecutivo y un "buen" Pacto por la Sanidad

Archivo - El presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, durante la presentación del estudio sobre ‘Cesación tabáquica, un reto sanitario y social’, en el Ministerio de Sanidad, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España). El estudio, el- A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha reclamado al nuevo Gobierno un "buen" Pacto de Estado por la sanidad y ha pedido "estabilidad" para que los acuerdos alcanzados puedan cumplirse, además de mayores competencias para los farmacéuticos, de modo que puedan participar "de manera mucho más activa" en el sistema sanitario.

"A nosotros no nos hace falta más gente, a nosotros lo que nos hace falta es que tenemos demasiadas capacidades para lo poco que nos dejan llevar a cabo", ha señalado Aguilar durante el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción', organizado por 'El Español' en la sede de la Organización Médica Colegial.

Aguilar ha defendido que un Pacto de Estado que pueda abordarse dentro del Consejo Interterritorial y ha señalado como cuestiones "cruciales" la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el nuevo Estatuto Marco; y avanzar en la Ley del Medicamento, de la que ha destacado que existe un texto en cuya elaboración "ha participado mucha gente".

"Yo pediría al nuevo ministro, a la nueva ministra, que de verdad tuviéramos un principio de estabilidad", ha señalado Aguilar, quien ha defendido que los pasos que se den se haga "desde la serenidad", "desde el conocimiento" y "contando con los profesionales". Y, en cuanto al Pacto de Estado, ha recordado que, "si no hay un pacto, sobre todo de los partidos grandes, de los partidos mayoritarios, es muy difícil llevar a cabo todo este trabajo".

Asimismo, ha reclamado una mayor apuesta por la prevención. "Se nos han olvidado todos los temas de prevención en este país", ha lamentado, y ha señalado que, aunque el sistema sanitario atiende y cura a los ciudadanos, no está previniendo "muchas de las enfermedades y de las situaciones que tenemos". Y ha señalado directamente a los determinantes sociales "que afectan de manera importantísima a los ciudadanos", donde se deberían utilizar mas recursos y a los farmacéuticos "como parte de ese engranaje del sistema".