El Consejo General de Enfermería presenta su nueva Comisión Ejecutiva y el Pleno

Imagen de los miembros de la Comisión Ejecutiva del CGE. - CGE

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos miembros del Pleno y de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería (CGE) han tomado posesión este lunes de sus cargos en la sede del organismo, desde donde han reafirmado su compromiso de trabajar por el máximo desarrollo de la profesión enfermera desde una perspectiva renovada.

El CGE señala que entre los principales retos se encuentran la falta de enfermeras en numerosas comunidades autónomas, las reformas legislativas necesarias para consolidar nuevas competencias, como la prescripción enfermera, y la reclasificación profesional para acabar con la discriminación respecto a otras profesiones con la misma titulación.

En la Ejecutiva destaca la incorporación de los presidentes de los colegios de Santa Cruz de Tenerife, Natalia Rodríguez Novo; de Madrid, Jorge Andrada Serrano; de Palencia, Patricia Pérez Andrés y de Burgos, Raúl Soto Cámara con los cargos de vicepresidenta I, vicepresidente II, vicepresidenta III y vicesecretario general, respectivamente. Por su parte, Sara Herrero Jaén, vocal el Colegio de Enfermería de Madrid, será la nueva secretaria general del CGE.

"La fuerza de esta Comisión Ejecutiva emana del Pleno electo, un equipo para seguir defendiendo nuestra profesión y, por extensión, la salud de todos los ciudadanos. Quiero que este Pleno sea un verdadero órgano de participación, de reflexión y de impulso. Un espacio donde todas las voces sean escuchadas, donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación y donde las decisiones se adopten pensando siempre en el interés general de la enfermería española. También será una Ejecutiva con cargos más rotatorios en el tiempo para dar cabida a más representación del Pleno", ha manifestado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Asimismo, se ha anunciado la creación de un Observatorio de Género y una Comisión Nacional de Vigilancia y Actuación contra el intrusismo. El Consejo General también ha reforzado su estructura interna con el nombramiento de Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres, hasta ahora vicepresidenta I, como adjunta a la Presidencia y directora de Relaciones Institucionales.