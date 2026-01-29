El Consejo General de Enfermería entrega la séptima edición de los premios de fotografía enfermera 'FotoEnfermeria'

Archivo - La fotografía ganadora de la categoría general ha sido 'Imprescindibles', de José Tomás Rojas, un enfermero de Granada. - EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA. - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha entregado la séptima edición del mayor concurso de fotografía enfermera del país, 'FotoEnfermeria', en la que han participado cerca de 300 enfermeras de toda España con la colaboración de Angelini Pharma.

Este concurso de fotografía enfermera, en la que también han participado jubiladas y estudiantes, ha contado con imágenes "impactantes, emotivas y rebosantes de humanidad". Este certamen tiene el objetivo de visibilizar la profesión y reivindicar sus necesidades más acuciantes. De hecho, ya se ha consagrado como uno de los concursos artístico-sanitarios más conocidos de todo el país.

"Un diario de imágenes cargadas de colores, sombras y formas que representan la profesionalidad en cada especialidad y que demuestra que las enfermeras españolas no tienen límites", han asegurado desde el consejo.

La vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Raquel Rodríguez Llanos, ha querido poner en valor el compromiso enfermero y la forma en la que las fotografías premiadas reflejan el día a día de la profesión desde un punto de vista "único que demuestra la complejidad y exigencia de la labor enfermera".

"Un año más, es un honor descubrir que el talento enfermero se reparte por diferentes provincias españolas y que va más allá del mundo sanitario. Iniciativas como 'FotoEnfermería' permiten a las enfermeras aportar su grano de arena en la historia de la profesión y visibilizar su labor diaria, muchas veces desconocida por la población y poco reconocida por las instituciones", ha continuado.

Al encuentro también han asistido diferentes representantes de la Organización Colegial de A Coruña, Toledo, León, Madrid, Jaén y Granada.

La responsable de Comunicación y Recursos Humanos de Angelini Pharma España, Marta Sala, ha compartido su sentimiento de agradecimiento y ha felicitado a los colegiados premiados. "Con cada edición de 'Fotoenfermería' se reconoce el talento y la sensibilidad de estos profesionales. A través de sus fotografías nos acercan a una vocación humana y esencial para el bienestar de las personas", ha señalado.

"En Angelini Pharma situamos la salud cerebral en el centro de nuestra actividad, conscientes de los importantes desafíos que plantean las enfermedades neurológicas. En este contexto, el papel de la enfermería resulta determinante, por su cercanía, su conocimiento y su dedicación diaria", ha asegurado.

Este concurso cuenta con dos categorías: General e Instagram y una sección especial, 'Brain Health' enfocada en potenciar la enfermería neurológica y de Salud Mental.

DISTINTAS CATEGORÍAS

En la general, valorada por un jurado de enfermeros y enfermeras y fotógrafos reconocidos, la fotografía ganadora ha sido 'Imprescindibles', de José Tomás Rojas, un enfermero de Granada, que con su imagen pretende "reflejar el papel fundamental de la enfermería quirúrgica" y que ha ganado 1000 euros. El segundo y tercer puesto han sido para 'Tras la ventana', de Lola Madero, de Jaén, y 'Pequeñas guerreras: cuidando con amor', de Esther Arias, de Toledo, respectivamente.

La categoría de Instagram la ha ganado, por el mayor número de likes, 'Las noches en la Urgencia', de Mónica Soria, de Madrid. El segundo y tercer puesto han sido para 'La Calma', de Rubén Cabez, de León, y 'Peluches inclusivos', de Alejandra Merino, de Madrid.

Por último, la ganadora de la sección especial 'Brain Health' ha sido 'El peso del ictus', de Yolanda Centeno, de A Coruña.

Todas estas imágenes tienen "alma, son testigos de una realidad a veces invisible, un testimonio de un trabajo imprescindible para la sociedad". De esta forma, son capaces de captar la esencia de la relación con los pacientes desde un punto de vista "único y sobre todo, real".