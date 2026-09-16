El Consejo General de Enfermería denuncia ante la reina Letizia la "ratio indigna" de enfermeras en España

La reina Letizia en el II Homenaje a la Enfermería, organizado por el diario 'La Razón'. - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería (CGE) ha denunciado este miércoles ante la reina Letizia la "ratio indigna" de enfermeras con la que cuenta España, al tiempo que ha destacado que "curar es imprescindible, pero cuidar también".

"Los sistemas sanitarios no pueden estar construidos sobre una visión parcial, ni con el predominio de un único colectivo profesional, ya que este no se construye subordinando unas profesiones a otras, sino integrando todo su talento", ha expresado en su intervención en el II Homenaje a la Enfermería, organizado por el diario 'La Razón'.

El encuentro se ha centrado en la salud mental y ha contado con la presencia de la reina Letizia en la inauguración. "Hablar de salud mental es hablar de sufrimiento, pero también de acompañamiento", ha destacado Natalia Rodríguez en la mesa inaugural, donde ha subrayado que cuidar la salud mental "es imprescindible" para tener una buena salud física.

Desde el CGE han querido expresar su agradecimiento a la reina Letizia por su participación en la jornada. "Para nosotros, que Su Majestad haya querido acompañarnos en un día tan importante es fundamental para dar visibilidad y poner en el foco una pandemia muchas veces silenciosa que cada vez afecta a más personas", ha señalado Rodríguez.

Durante el encuentro, le han explicado los retos a los que se enfrenta la enfermería para mantener un sistema sanitario fuerte y de calidad y han aprovechado la ocasión para hacerle partícipe de la campaña 'Pregunta a tu enfermera', entregándole un regalo exclusivo serigrafiado con las viñetas del ilustrador '72 kilos'.