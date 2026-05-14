El Consejo General de Enfermería defiende sus competencias tras las críticas a su campaña 'Pregunta a tu enfermera'

Imagen de la campaña. - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha aclarado que las enfermeras tienen competencias para evaluar y prestar cuidados orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades, tras las quejas recibidas por distintos colectivos médicos por su campaña 'Pregunta a tu enfermera'.

En este contexto, ha recordado que el pasado martes 12 de mayo, con motivo del Día Internacional de las Enfermeras, puso en marcha una campaña de publicidad e información dirigida a la población bajo el lema 'Pregunta a tu enfermera'. Una iniciativa que continúa presente en espacios públicos del centro de las ciudades y en el entorno de los principales hospitales a través de publicidad exterior en marquesinas, vallas y mobiliario urbano.

El objetivo de la campaña es situar a las enfermeras como un referente de salud y una fuente de información sanitaria fiable frente a las búsquedas en Internet o los consejos de allegados sin formación sanitaria en temas como diabetes, heridas, cuidado de la población pediátrica o automedicación. "Todos ellos temas de educación para la salud que se incluyen dentro de las competencias de enfermeras", añade.

Sin embargo, el Consejo denuncia que distintos colectivos médicos en varias CCAA han mostrado, "públicamente o con quejas a las Administraciones sanitarias", su descontento y desaprobación de una campaña que vinculan con el intrusismo profesional.

"Desde el Consejo General se ofrece a los que dan muestra de tal grado de ignorancia unas aclaraciones y se les pide amablemente que dejen de mostrar su aversión al desarrollo y las competencias de una profesión hermana como es la enfermería y, dicho desde el respeto, de ponerse en evidencia y de mostrar su nostalgia de una sanidad en blanco y negro en la que una enfermera les tenía incluso que ir a la taquilla y darle en mano su bata de trabajo Afortunadamente, esos tiempos ya pasaron, aunque no les guste", destaca el Consejo.

Tras ello, subraya que, según el artículo 7.a de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), las enfermeras pueden asumir la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.

Además, señala que la Ley 28/2009, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios señala que las enfermeras pueden indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación.

"Negar la posibilidad, como pretenden, de que un paciente consulte un problema de salud en determinadas áreas con un profesional sanitario cualificado es una actitud que atenta contra la legislación vigente, la salud pública y el sentido común", finaliza.