El Consejo General de Enfermería concede 675 becas para enfermeras que estén cursando el doctorado

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha recibido 675 solicitudes en la cuarta edición del programa de becas destinadas a enfermeras que están cursando el doctorado para promover la investigación del sector, lo que supone un 32 por ciento más que en 2024.

Con esta nueva edición se consolidan las ayudas impulsadas por la actual ejecutiva del CGE y se pone de manifiesto "el enorme potencial investigador que existe actualmente entre las enfermeras de España", que en muchas ocasiones tienen que cargar con este trabajo en su tiempo personal.

Las enfermeras y enfermos se encuentran, a menudo, con obstáculos durante el "largo proceso para obtener el título de doctor", como lo son los altos costes económicos, la falta de tiempo o los problemas de conciliación. Esto dificulta la generación de conocimiento, la divulgación y el debate en el seno de la comunidad científica, lo que pone en riesgo "no solo su desarrollo profesional sino también los cuidados de toda la población".

La partida presupuestaria de este año es de más de 250.000 euros, con la que esperan seguir apostando por el avance investigador de las enfermeras y enfermeros y se enmarca dentro de "la partida presupuestaria de casi cinco millones de euros anuales para el desarrollo profesional, formación e investigación promovida desde la organización colegial".

Los perceptores de estas ayudas podrán dedicar los fondos a la adquisición de herramientas necesarias para la investigación, los gastos de matrículas, el acceso a motores de búsquedas bibliográficas o artículos de pago, entre otras cosas.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha mostrado su alegría por el aumento del interés "por investigar y por potenciar los estudios de doctorado en nuestro país". "Un año más, y ya van cuatro, comprobamos el enorme valor de la enfermería investigadora y constatamos que no es algo pasajero. Cada vez existe más evidencia científica y más investigación liderada por enfermeras y enfermeros que han puesto todo de su parte, incluso sacrificando su tiempo libre, para obtener resultados que permitan mejorar la atención y los cuidados en nuestro Sistema Nacional de Salud", ha continuado.

Pérez Raya, asimismo, ha puesto en valor el trabajo que realizan estos investigadores, ya que muchas veces tienen que utilizar su tiempo personal para ello. "En los últimos años, hemos visto cómo las enfermeras, muchas veces sin tener los recursos ni el tiempo necesario, sacrifican parte de su vida personal para poder llevar a cabo estos trabajos. Esto, sin duda, da todavía más valor a esas investigaciones y a esos proyectos que desde hace cuatro años queremos recompensar", ha señalado.

El presidente del Consejo General de Enfermería ha confirmado que seguirán impulsado programas de ayudas a doctorados porque consideran fundamental que "se siga avanzando en línea". "Desde el CGE consideramos un pilar fundamental apostar por la generación y transferencia del conocimiento enfermero a través de la investigación", ha concluido.