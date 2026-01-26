El Consejo General de Enfermería celebra que el Estatuto Marco vaya a terminar con la "discriminación" hacia enfermeras

Archivo - Imagen de recurso enfermera. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha celebrado este lunes que el acuerdo alcanzado entre Ministerio de Sanidad y los sindicatos FSS-CCOO, UGT, CSIF y SATSE sobre el anteproyecto de ley del Estatuto Marco incluya una reclasificación profesional que permita terminar con la "discriminación histórica" que vive la enfermería desde hace años.

Según ha explicado el Consejo, tras la armonización de los sistemas de educación superior de los países europeos, que unificó los títulos universitarios en títulos de Grado, acabando con la brecha entre licenciados y diplomados, las enfermeras han sufrido una "gran injusticia" que ha conllevado menos oportunidades de desarrollo profesional, reconocimiento insuficiente de sus competencias y responsabilidades y una desventaja comparativa respecto a otras profesiones de nivel universitario.

Todo ello conformaba un "techo de cristal" que el Consejo asegura que "empieza a romperse" con el nuevo Estatuto. En este se clasifica a todas las profesiones de la misma forma, en función de su titulación. De esta forma, todos los títulos de Grado se encuadran en el grupo 6, aquellos puestos donde se exija poseer un máster o título de especialista serán grupo 7, y en el grupo 8 estarán los profesionales que requieren el título de doctor.

Asimismo, el Consejo ha abogado por un Estatuto Marco que recoja los derechos y necesidades de todos los profesionales sanitarios, sin fragmentar ni abrir "más brechas" entre las distintas profesiones. "El Sistema Nacional de Salud es multiprofesional y así debe ser también la norma que rija la actuación y condiciones laborales de todos los profesionales que lo conforman", ha señalado.

Respecto a la equiparación salarial con el resto de profesionales, ha expresado su comprensión con que esta sea "gradual", pero ha insistido en que la reclasificación profesional debe llevar aparejado un salario acorde. El Ministerio de Sanidad entablará conversaciones con el Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas y otros actores implicados para que esto sea una realidad.

El Consejo ha reconocido que este acuerdo se trata de un "primer paso" para solucionar un problema que "lleva enquistado muchos años", pero ha puntualizado que aún queda un proceso largo para hacer efectiva la normativa. En este sentido, ha confiado en que todos los grupos parlamentarios sean "sensibles" a las necesidades de los profesionales y apoyen en el Congreso de los Diputados la reclasificación profesional de las enfermeras.