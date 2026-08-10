El Consejo General de Enfermería celebra la creación de plazas de especialista en Geriatría en Galicia

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera que atiende a un paciente. - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (CGE) ha celebrado la decisión del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) de culminar la creación y adjudicación de plazas específicas de Enfermería Geriátrica, un avance que considera un "importante reconocimiento" a esta especialidad, que califica de "estratégica" para el Sistema Nacional de Salud, y un paso decisivo para mejorar la atención a las personas mayores.

Sin embargo, el CGE subraya que esta decisión representa un "pequeño oasis" ante el "deficiente" y "desolador" escenario de implantación de las especialidades de Enfermería en España. Según el organismo, especialidades como Pediatría, Salud Mental, Familiar y Comunitaria o Trabajo, entre otras, siguen sin estar plenamente consolidadas, mientras que solo la de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona) cuenta con una implantación completa.

En el caso de la Geriatría, el CGE señala que sorprende este "paradójico escenario" en un país donde aumenta progresivamente la necesidad de cuidados especializados para la población mayor.

"Galicia demuestra que con voluntad política es posible adaptar el sistema sanitario a la realidad demográfica de nuestro país y el resto de las comunidades autónomas deberían tomar ejemplo", ha asegurado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Por su parte, el vocal de la Especialidad de Enfermería Geriátrica del Pleno del Consejo General, Juan José Tarín Sáez, afirma que no se puede permitir que existan enfermeras especialistas sin plazas donde desarrollar las competencias para las que han sido formadas.

"La especialidad de Enfermería Geriátrica fue creada para dar respuesta a las necesidades específicas de una población cada vez más envejecida y con mayor complejidad clínica. Sin embargo, pese a la existencia de una formación oficial vía Enfermero Interno Residente (EIR), la realidad es que la mayoría de las comunidades autónomas continúan sin crear categorías profesionales ni, por supuesto, plazas específicas que permitan incorporar plenamente a estas especialistas en los diferentes niveles asistenciales", ha añadido Tarín.

SIN ENFERMERAS

El CGE denuncia que existe un "preocupante" déficit estructural de más de 100.000 enfermeras -sin distinción entre generalistas y especialistas-, ya que España afronta uno de los mayores procesos de envejecimiento de su historia. Para el Consejo, el aumento de la esperanza de vida, la cronicidad, la fragilidad, la dependencia y las enfermedades neurodegenerativas obligan a reforzar los cuidados especializados y a adaptar las plantillas sanitarias a esta nueva realidad.

Así, subraya que el acceso a enfermeras especialistas en distintos ámbitos no puede depender del código postal o la región, y supone una "flagrante desigualdad" entre la ciudadanía. "Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir cuidados especializados independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan. La equidad debe ser uno de los principios rectores del Sistema Nacional de Salud y también debe aplicarse al desarrollo de las especialidades enfermeras", agrega Pérez Raya.

La organización colegial insiste en que el reconocimiento de las especialidades enfermeras no responde únicamente a una legítima aspiración profesional, sino que representa una garantía de calidad, seguridad y eficiencia para el conjunto del sistema sanitario.

"No podemos seguir formando especialistas para después impedirles ejercer como tales. La ciudadanía necesita profesionales altamente cualificados para afrontar los retos del envejecimiento, y las administraciones tienen la responsabilidad de crear las estructuras necesarias para que ese conocimiento llegue realmente a los pacientes. Galicia ha abierto el camino, ahora es el momento de que el resto de CCAA den el paso", concluye Tarín.