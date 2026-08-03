El Consejo General de Enfermería agradece a las enfermeras de Ceuta su trabajo en la crisis migratoria

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha agradecido a las enfermeras y resto de personal sanitario de Ceuta su trabajo "incansable" a lo largo de la última semana para atender a todos los afectados en la crisis migratoria, al tiempo que ha pedido tranquilidad a la población de la ciudad autónoma, asegurando que su asistencia está garantizada.

"Una vez más, nuestras compañeras se han puesto al frente de una crisis y han atendido a todos los que lo han necesitado durante estos días", ha destacado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, quien ha trasladado la "admiración" de la entidad a la labor de los profesionales.

En línea con la información del Ministerio de Sanidad, los servicios sanitarios han prestado 1.622 asistencias a migrantes desde el viernes, sin que ello haya producido ninguna situación de colapso en el sistema sanitario ceutí. A raíz de estos datos, Pérez Raya ha resaltado el "buen hacer" y la "profesionalidad, compromiso y capacidad de respuesta" demostrados por las enfermeras.

"El Consejo General de Enfermería reitera su reconocimiento a quienes han estado en primera línea y recuerda que fortalecer a la profesión enfermera es fortalecer nuestro sistema sanitario y la protección de toda la ciudadanía", ha destacado.

Desde el Colegio de Enfermería de Ceuta, su presidenta, Rosa María Fuentes, lanzó un mensaje de calma, afirmando que "todos los servicios de la ciudad han sido debidamente reforzados y la atención sanitaria, tanto en Atención Primaria como en Urgencias, está garantizada".