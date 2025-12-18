El Consejo General de Dentistas logra el aval de 7 CCAA para iniciar la tramitación de especialidades odontológicas

Archivo - Dentista examinando a una paciente. - ANTONIOGUILLEM/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas ha logrado reunir el aval técnico de siete comunidades autónomas, necesario para iniciar la tramitación y el reconocimiento oficial de especialidades odontológicas, gracias al reciente respaldo de la Comunidad Valenciana, que se suma al de La Rioja, Islas Baleares, Murcia, Aragón, Cantabria y Extremadura.

"Se trata de un logro extraordinario que llega tras años de trabajo en silencio, con múltiples reuniones técnicas, encuentros institucionales y el compromiso firme del Consejo General de Dentistas, las sociedades científicas y la Conferencia de Decanos de Odontología", ha señalado el presidente del Consejo General, Óscar Castro Reino.

El reconocimiento oficial de las especialidades odontológicas es una reivindicación histórica de la profesión, teniendo en cuenta que España es el único país de la Unión Europea que no cuenta con ellas, lo que coloca a los profesionales españoles en "clara desventaja" respecto a sus colegas europeos, según ha indicado el Consejo General.

A este respecto, ha detallado que esta situación no solo impide a los dentistas españoles ejercer como especialistas fuera del país, sino que también afecta a la movilidad laboral, el reconocimiento de competencias y la competitividad profesional.

Por ello, ha resaltado que la creación de especialidades permitirá garantizar una atención más especializada y de mayor calidad a los pacientes; dotar al sistema de profesionales con formación reglada en áreas clave como la cirugía bucal, ortodoncia, odontopediatría o endodoncia, entre otras; homologar el modelo español al del resto de países europeos; y mejorar la formación continuada y la investigación en áreas clínicas avanzadas.

"Los dentistas españoles llevan décadas formándose y trabajando en ámbitos especializados, pero sin un reconocimiento oficial por parte del sistema sanitario. Es hora de corregir ese vacío. Esta noticia es, sin duda, una gran forma de cerrar el año, pero también es solo el principio de lo que viene", ha destacado Castro.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez cumplido el requisito legal de las siete comunidades, se inicia la fase de propuesta técnica, en la que se tendrán que definir las especialidades odontológicas a incorporar, diseñar los programas formativos y su duración, analizar las necesidades asistenciales en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y establecer los criterios de acceso, centros formadores y reconocimiento de trayectorias profesionales previas.

Tras ello, el Ministerio de Sanidad es el encargado de impulsar el desarrollo reglamentario mediante un real decreto específico para cada especialidad, que deberá superar los trámites de consulta pública, informes técnicos y aprobación final por el Consejo de Ministros.

En este punto, el Consejo General de Dentistas ha reiterado su plena disposición a colaborar técnica e institucionalmente con el Ejecutivo y con las comunidades autónomas para que este proceso se desarrolle con el mayor rigor y consenso posibles.

"El reconocimiento oficial de las especialidades no es una demanda banal, es una necesidad sanitaria y social. Nos jugamos la calidad de la atención, la equidad del sistema y la posición de nuestros profesionales dentro del espacio europeo. Es el momento de avanzar y conseguirlo", ha concluido el presidente del Consejo.