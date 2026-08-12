El Consejo General de Dentistas exige al Gobierno un refuerzo "inmediato" los recursos sanitarios en Ceuta y Melilla

Varias personas se asean en las duchas públicas, en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas de España ha mostrado su preocupación ante la "crítica situación" que atraviesan Ceuta y Melilla como consecuencia de la crisis migratoria, por lo que ha exigido al Gobierno un refuerzo "inmediato" y "extraordinario" de los recursos sanitarios en ambas ciudades autónomas.

Según informa en un comunicado, la llegada de decenas de miles de migrantes durante las últimas semanas ha puesto al límite los servicios públicos de Ceuta y Melilla. Tras las conversaciones mantenidas con los presidentes de los Colegios Oficiales de Dentistas de dichas ciudades autónomas, el Consejo General de Dentistas asegura que la situación es "compleja" por la "escasez" de recursos disponibles.

Ambos Colegios afirman que se ha producido un aumento exponencial de las personas que solicitan atención médica general y bucodental, y alertan sobre las enfermedades infectocontagiosas que se están propagando debido al hacinamiento y a la falta de higiene, como la sarna y la tuberculosis.

Por este motivo, el Consejo General de Dentistas solicita al Gobierno de España un "refuerzo inmediato y extraordinario" de los medios sanitarios y epidemiológicos en Ceuta y Melilla, para responder de una forma adecuada a esta situación.

Asimismo, el Consejo considera imprescindible garantizar que no se deteriore la asistencia médica que recibe habitualmente la ciudadanía de estos territorios, ya que, a su juicio, se está reduciendo la capacidad asistencial disponible para el conjunto de la población.

"Por ello, el Gobierno debe aportar de manera urgente los recursos necesarios que preserven el derecho de los ceutíes y melillenses a recibir una asistencia sanitaria de calidad y, al mismo tiempo, se atienda dignamente a quienes llegan", añade.

Finalmente, el Consejo expresa toda su solidaridad y apoyo a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y muestra su reconocimiento a todos profesionales sanitarios que están afrontando esta "grave situación" bajo una "presión inconmensurable".