El Consejo General de Dentistas apoya a ATA en sus reivindicaciones respecto a los autónomos

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas ha mostrado su preocupación por el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos que está desarrollando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al tiempo que ha expresado su apoyo a las reivindicaciones planteadas en este sentido por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

La Organización Colegial considera el principio de esta reforma como una oportunidad para modernizar el sistema y mejorar la equidad entre trabajadores por cuenta ajena y propia. No obstante, estima que el Gobierno ha cumplido "solo parcialmente" con el espíritu del Pacto de Toledo, y ha centrado sus esfuerzos en "aumentar las cotizaciones sin abordar otras cuestiones clave que afectan a miles de profesionales sanitarios autónomos".

"El Consejo General de Dentistas vela por los intereses de un colectivo integrado por más de 43.000 profesionales colegiados, de los cuales la gran mayoría desarrolla su actividad profesional como autónomo", ha asegurado el presidente de la Organización Colegial, Óscar Castro. "Y no es admisible que todos los planteamientos del Gobierno siempre busquen aumentar las cotizaciones y recaudar cada vez más", ha argumentado.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Dentistas valora que las últimas propuestas del Ministerio han reducido los incrementos de cuota respecto a las propuestas iniciales. "En su configuración actual, las nuevas cuotas se congelan para quienes menos facturan y crecen de forma moderada para el resto, en línea con la inflación", ha detallado Castro, quien recalca que "estos ajustes no son suficientes si no se corrigen los desequilibrios estructurales del sistema".

Además, para el Consejo hay varios aspectos que siguen sin resolverse, como la sobrecotización de profesionales colegiados en situación de pluriactividad, que ya cotizan por la base máxima en el Régimen General. Tampoco se ha resuelto para estos profesionales la ausencia de permisos como el de lactancia, que sí están reconocidos para los trabajadores por cuenta ajena. También se debe resolver la falta de una prestación asistencial para mayores de 52 años que han agotado el cese de actividad, a diferencia del subsidio por desempleo que sí existe para asalariados.

Por todo ello, el Consejo General de Dentistas manifiesta su respaldo a la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), para que "siga exigiendo las reivindicaciones anteriores y la solución de los errores derivados de la única regularización del sistema de ingresos reales del RETA que se ha realizado, correspondiente a 2023".

"Apoyamos las reivindicaciones que buscan garantizar la igualdad de trato y derechos para todos los profesionales, y especialmente para los sanitarios colegiados que desempeñan su labor en el ejercicio privado", ha añadido Castro.

La Organización Colegial reafirma su compromiso con el diálogo institucional y la colaboración con las administraciones públicas, pero también reclama "soluciones concretas y urgentes" para el colectivo.