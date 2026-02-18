El Consejo General de Colegios de Médicos convoca elecciones para renovar siete cargos de representantes nacionales

Archivo - Sede de la Organización Médica Colegial. - OMC - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha anunciado este miércoles la convocatoria de elecciones para renovar los cargos de representante nacional de las Secciones de Médicos de Atención Primaria Rural, Atención Primaria Urbana, Hospitales, Ejercicio Privado, Jóvenes y Promoción de Empleo, Administraciones Públicas y Jubilados.

De este modo lo ha acordado la Comisión Permanente de esta corporación en la sesión celebrada este miércoles, cuando están a punto de concluir los mandatos en curso de las secciones nacionales citadas.

Según el calendario electoral establecido, las votaciones se celebrarán el próximo 24 de abril. El plazo de presentación de candidaturas se mantiene abierto desde el 19 de febrero hasta el 23 de marzo a las 20:00 horas, mientras que la proclamación de candidatos tendrá lugar el próximo 24 de marzo.

Este procedimiento se realiza de conformidad con los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial, los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y el Reglamento de Procedimiento Electoral.

Las elecciones se desarrollarán y regirán por el Reglamento de Procedimiento Electoral y por el Reglamento de las Secciones Colegiales del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, actualizado en 2018.