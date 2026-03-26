El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la CELAD firman un acuerdo para prevenir el dopaje y sus efectos adversos

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la CELAD firman un acuerdo para prevenir el dopaje. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) han firmado un acuerdo para desarrollar actividades de formación continuada para prevenir el dopaje y sus efectos adversos, y fomentar la educación y protección de la salud de los deportistas y de la población general.

El presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, ha puesto en valor la labor de los farmacéuticos en el ámbito de la salud pública y que, en esta ocasión, se pone al servicio de los deportistas y de la población que practica alguna actividad deportiva para fomentar "el uso seguro de los medicamentos".

"La práctica deportiva está extendiéndose cada vez más en la población a nivel amateur y en el alto rendimiento. Los farmacéuticos, como profesionales cercanos y accesibles y como expertos en el medicamento, podemos ofrecer información veraz y actualizada sobre los tratamientos y otros productos que pueden interferir en la actividad deportiva, previniendo la aparición de cualquier efecto adverso o problemas relacionados con el dopaje", ha destacado.

Según Aguilar, con este convenio con la CELAD, los farmacéuticos van a poder actualizar conocimientos y contar con nuevas herramientas digitales que permiten impulsar la educación sanitaria con "las máximas garantías y con los más elevados estándares de calidad".

Por su lado, el director de la CELAD, Carlos Peralta, ha comentado que es "fundamental" reforzar la formación de los farmacéuticos a lo largo de toda su trayectoria profesional, dotándoles de "herramientas actualizadas" que les permitan ofrecer un asesoramiento riguroso y contribuir activamente a la prevención del dopaje.

SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS

Además, se dará a conocer de "forma detallada" la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos, publicada anualmente por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que tiene el objetivo de proteger la salud de los deportistas y garantizar una competencia justa. En esta lista se incluyen agentes anabolizantes, hormonas, sustancias estimulantes y métodos como la manipulación sanguínea.

En estas actividades formativas también se contemplará "el uso seguro" de medicamentos en contextos deportivos, prestando "especial atención" al conocimiento sobre las situaciones de riesgo de dopaje involuntario y a la correcta gestión de las Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT).

Esta autorización es un mecanismo que permite a los deportistas el uso de medicamentos con sustancias prohibidas siempre que exista una "justificación clínica bajo criterio de su médico" y se sigan los procedimientos establecidos por la normativa nacional e internacional. De esta forma, los farmacéuticos comunitarios podrán resolver las consultas que reciban sobre este asunto.

Otro aspecto importante es la identificación de los riesgos relacionados con el dopaje derivados del consumo de complementos alimenticios y se advertirá de los riesgos de adquirir estos productos "fuera de canales legales".

El Consejo General y la CELAD colaborarán en iniciativas que mejoren la información sobre la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte por parte de los deportistas y de la población general. Además, las farmacias darán a conocer una aplicación móvil que permite a los usuarios consultar de "manera fácil y accesible" si un medicamento contiene alguna sustancia prohibida en la práctica de un deporte.