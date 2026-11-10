Archivo - El Consejo General de Biólogos reclama que el reconocimiento como profesión sanitaria se retome en la nueva legislatura - JANIECBROS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) ha manifestado que "el reconocimiento de la Biología como profesión sanitaria debe retomarse al inicio de la próxima legislatura, sin volver a empezar de cero", y es que ha quedado "en el aire" su aprobación pese al trabajo parlamentario realizado.

"El 10 de septiembre, el Congreso de los Diputados tomó en consideración la proposición de ley que reconocía a los biólogos como profesionales sanitarios", ha recordado en relación con la "reivindicación histórica" de la corporación. "Era el paso que miles de biólogos que trabajan cada día en hospitales, laboratorios y centros sanitarios llevaban años esperando", ha puesto de manifiesto.

No obstante, ha declarado que "la Dirección General de Ordenación Profesional sigue impulsando normas que afectan directamente a nuestro colectivo". Así, "en octubre se sometió al trámite de Audiencia e Información Pública el Proyecto de Real Decreto para la creación de la nueva especialidad de Genética de Laboratorio" y "el 4 de noviembre sometió al mismo trámite el Proyecto de Orden para la aprobación del programa formativo de la especialidad de Laboratorio Clínico", ha subrayado.

"El Proyecto de Real Decreto de Genética de Laboratorio sigue sin aprobarse a pesar de que su creación fue estimada por el propio Ministerio en junio de 2025, tras años de trabajo de los profesionales y las sociedades científicas", ha continuado, para añadir que "es una especialidad largamente esperada, en una fase muy avanzada, que corre el riesgo de quedar detenida". Además, ahora, "todo apunta a un parón técnico hasta que se forme el nuevo Gobierno, sea cual sea su signo", lamenta, al tiempo que ha aseverado que "lo que se tramite en este periodo de transición no debe condicionar las decisiones que quedan pendientes".

NO IGNORAR LA REALIDAD

En este sentido, y tras afear "declaraciones que cuestionan la necesidad de nuevas especialidades de laboratorio y que reclaman como propios campos asistenciales con identidad diferenciada, como la genética o la embriología clínica", ha sostenido que "no se debe instalar un relato que ignora la realidad de los laboratorios de este país y el trabajo de miles de profesionales, en su gran mayoría biólogos, que los sostienen con una formación y una experiencia acreditadas".

Con todo, ha subrayado también que "la Embriología Clínica necesita su propia especialidad", y es que "uno de cada ocho niños nace hoy en España gracias a la reproducción asistida, y los profesionales que lo hacen posible merecen un cauce formativo oficial". Por su parte, "Microbiología y Parasitología, Inmunología, Genética de Laboratorio, Embriología Clínica y Laboratorio Clínico son campos complementarios, no intercambiables", por lo que "ordenar el sistema es evitar duplicidades, no crearlas", ha explicado.

Por último, y una vez expuesto que "la seguridad del paciente es el criterio que debe guiar cualquier decisión", por lo que "la competencia se garantiza con una formación específica y suficiente para cada actividad", el CGCOB ha concluido manifestando "que ningún profesional cualificado debe quedarse sin un camino de reconocimiento".