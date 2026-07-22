El Consejo Español del Cerebro destaca la urgencia de impulsar políticas integrales en salud cerebral

Archivo - Imagen de recurso de una tomografía del cerebro. - JAZZIRT/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Español del Cerebro (CEC) ha destacado, con motivo del Día Mundial del Cerebro, la urgencia de impulsar políticas integrales de salud cerebral que permitan avanzar en una atención clínica de calidad, mejorar la prevención y garantizar una respuesta adecuada ante las enfermedades neurológicas y de salud mental.

"El cerebro es el órgano que define lo que somos. Es la base de nuestra memoria, dirige nuestras emociones, regula nuestras decisiones. Es el núcleo de nuestra humanidad. Y, sin embargo, sigue siendo el gran olvidado en muchas estrategias de salud", ha señalado la presidenta del Consejo Español del Cerebro, Mara Dierssen.

Así, el CEC se une a la conmemoración internacional impulsada por la Federación Mundial de Neurología (WFN), con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia del cerebro para la salud, el bienestar y el desarrollo humano, y de promover medidas eficaces para su cuidado y protección a lo largo de toda la vida.

"En España, los trastornos neurológicos y psiquiátricos representan ya la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte, con un impacto económico que asciende al 8 por ciento del PIB nacional. Es un desafío de primera magnitud que no puede seguir posponiéndose", ha recordado Dierssen.

Ante esta realidad, el Consejo ha impulsado este año el Plan Español del Cerebro, una iniciativa estratégica que sitúa a las personas en el centro de la atención, la prevención y la investigación, y que está alineada con los objetivos estratégicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Decenio del Cerebro 2024-2034 y otras agendas europeas e internacionales en salud cerebral.

El Plan Español del Cerebro se articula en torno a cinco ejes prioritarios. El primero es la generación de conocimiento, impulsando la investigación científica y clínica sobre el cerebro, sus funciones y sus enfermedades, favoreciendo la colaboración multidisciplinar y la transferencia de conocimiento.

Además, promueve la mejora de la atención sanitaria en neurología, psiquiatría y neuropsicología, garantizando el acceso a servicios especializados en todo el territorio, sin importar el lugar de residencia. Así, como desarrollar estrategias para fomentar hábitos de vida saludables, la salud mental y la prevención de enfermedades neurológicas desde edades tempranas.

También aboga por la inclusión real y efectiva de las personas afectadas, sus familias y organizaciones sociales en la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, promueve la creación de sistemas robustos para medir el impacto sanitario, económico y social de los trastornos cerebrales, orientando así la toma de decisiones basada en la evidencia.

"El Plan Español del Cerebro no es solo un documento técnico, es un compromiso con el futuro del país. Requiere liderazgo institucional, inversión sostenida y una visión de largo plazo que entienda que proteger el cerebro es invertir en desarrollo, cohesión social y bienestar colectivo", concluye Dierssen.

En este Día Mundial del Cerebro, el Consejo Español del Cerebro hace un llamamiento a los responsables políticos, instituciones científicas, profesionales de la salud y la sociedad en su conjunto para que trabajen unidos en la construcción de una cultura de la salud cerebral. Porque no hay salud, educación ni prosperidad sin un cerebro cuidado.