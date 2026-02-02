El Consejo de Enfermería recuerda la importancia de la confidencialidad del paciente

Archivo - El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya. - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería, por mediación de su Comisión Deontológica, ha hecho pública una infografía mediante la que recuerda la importancia de salvaguardar la confidencialidad de los pacientes, cuya vulneración puede acarrear multas, despidos y hasta penas de cárcel.

"Tenemos un compromiso profundo con la salvaguarda de la dignidad, libertad e intimidad de los pacientes", ha declarado el presidente de este organismo, Florentino Pérez Raya, quien ha añadido que, por ello, es "fundamental" este tipo de documentos para conocer "lo que dice la ley y cómo puede afectar su vulneración tanto al profesional como al paciente, que ve infringida su privacidad y, con ella, la confianza mostrada al profesional".

Esta infografía, que es de uso libre y gratuito en todos los idiomas oficiales del Estado, sirve para reforzar especialmente el compromiso ético que se debe adquirir por preservar la confidencialidad durante todo el proceso asistencial.

"Ser enfermera no legitima a consultar información de salud de personas con las que no se tiene una relación asistencial directa, ni siquiera de amigos, familiares o con consentimiento firmado por ellos...", ha confirmado, por su parte, la presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería del Consejo General de Enfermería, Tayra Velasco.

HISTORIA CLÍNICA

En este contexto, la máxima corporación enfermera ha indicado que el acceso indebido a historias clínicas constituye uno de los casos más recurrentes en los últimos años, el cual es persistente pese a las graves penas de cárcel, sanciones económicas e inhabilitación profesional que conlleva.

Ante ello, esta infografía recoge un apartado específico para la historia clínica, destacando que "se deben registrar con objetividad y precisión todos los cuidados y procedimientos", así como subrayando que "su acceso solo es legítimo en los supuestos previstos por la Ley, como son una relación clínica directa o investigación autorizada"

"La divulgación de datos confidenciales a terceros ajenos al proceso asistencial, incluyendo redes sociales y medios de comunicación, representa otra causa frecuente que exige gran concienciación ética, especialmente en el uso responsable de plataformas digitales, respetando la privacidad y confidencialidad de las personas que reciben cuidados", ha abundado Velasco, quien ha agregado que esta última representa "uno de los pilares esenciales de la relación asistencial".

Así, la presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería del Consejo General de Enfermería ha citado otras consecuencias de violar esta confidencialidad, como "indemnizaciones por daños y perjuicios", el "daño a la imagen de la profesión" y "deterioro de la calidad asistencial".