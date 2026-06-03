El Consejo de Enfermería y Merco Salud reconocen a equipos enfermeros de hospitales y centros de salud y sociosanitarios - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería y Merco Salud han entregado este miércoles los 'Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2025', con los que se ha reconocido a los equipos de Enfermería "que lideran la excelencia de los cuidados" en hospitales, y centros de salud y sociosanitarios.

"En la mayoría de las ocasiones, el trabajo de las enfermeras y los enfermeros es silencioso, discreto y alejado del protagonismo", ha indicado la vicepresidenta primera de la primera de estas instituciones, Raquel Rodríguez Llanos, quien ha añadido que "precisamente ahí reside gran parte de su valor". Así, ha destacado que este se halla "en una eficacia constante, en un liderazgo sereno y en una vocación de servicio y profesionalidad".

Por ello, desde la organización se ha explicado que se han entregado estos galardones "a las mejores Direcciones de Enfermería de los hospitales públicos, privados y monográficos, los centros de salud y los centros sociosanitarios, y también a las empresas fabricantes de productos que prescriben las enfermeras", y todo "según los datos de la 11ª edición del Monitor de Reputación Enfermera (MRE)".

"Cuando el reconocimiento viene de profesionales que ocupan un puesto similar, tiene mucho más mérito", ha destacado el CEO de Merco, José María San Segundo, debido a que el ranking ha contado con la participación de 2.261 profesionales de Enfermería, 649 gestores enfermeros y 572 gerentes y directivos de hospitales. "Gracias al Consejo General de Enfermería por apostar por el reconocimiento profesional", ha añadido.

En esta línea, ha subrayado que "el valor de la reputación es construir confianza y orgullo de pertenencia tanto dentro como fuera de los equipos". "Por eso, el gran reto de MRE sigue siendo el rigor a través de la participación; necesitamos que las enfermeras y enfermeros se sigan sumando activamente a estas evaluaciones, porque su opinión experta es la que nos permite trazar la radiografía más fiel, transparente y objetiva de la excelencia en la Sanidad española", ha enfatizado.

Según han expuesto desde la corporación, "entre los reconocimientos entregados destaca el concedido a Nazareth Olivera Belart, como enfermera con mejor reputación de España, una distinción que reconoce la excelencia profesional y el reconocimiento de sus propios compañeros de profesión". Esta profesional "es matrona -enfermera especialista en Obstetricia y Ginecología- y trabajó en paritorio en el Hospital Rey Juan Carlos de Madrid durante ocho años", aunque actualmente lo hace "como autónoma en preparación al parto, consultas y formación a profesionales en Biomecánica materno-fetal intraparto", ha explicado.

EL HOSPITAL LA PAZ, PREMIADO EN REPUTACIÓN EN GESTIÓN ENFERMERA EN LA SANIDAD PÚBLICA

Además, se ha premiado al Hospital Universitario La Paz de Madrid, en el ámbito de la Sanidad Pública, en reputación en gestión enfermera, con los hospitales General Universitario Gregorio Marañón y Universitario 12 de Octubre de la capital completando el podio. Estos reconocimientos dan "visibilidad a la innovación, a la excelencia" y ponen en valor "el papel fundamental de las enfermeras en el sistema sanitario", ha señalado LA directora de Enfermería del centro ganador, Esther Rey.

"La competencia por dar una atención de excelencia en un contexto de restricciones presupuestarias" es algo que "une" a todas las enfermeras, ha señalado la directora de Enfermería corporativa de la Clínica Universidad de Navarra, Carmen Rumeu, como representante del hospital ganador en reputación en gestión enfermera en la Sanidad Privada. Tras este, figuran el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid y el Vithas Hospital Universitario Madrid La Milagrosa.

En cuanto a los centros monográficos, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid se ha situado al frente del ranking nacional de reputación en gestión enfermera, con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en segunda posición. "Este premio no solo reconoce un trabajo, sino una forma de entender la Sanidad basada en la excelencia", ha explicada la directora de Enfermería del centro capitalino, Pilar Herreros.

"Las evaluaciones de los centros sociosanitarios sitúan este año a la Residencia San Francisco de Paula de Madrid como líder de la categoría sociosanitaria, acompañándola en el podio la Residencia El Encinar de las Cruces (Badajoz) y la Residencia Torrente Ballester (A Coruña)", han continuado desde el Consejo General de Enfermería, mientras que la consejera de la Fundación Catalina Laboure, María del Carmen Rubio, ha subrayado que estos centros representan un entorno "frágil" en el que la "principal misión" es "dar vida en esta última etapa de la vida".

En Atención Primaria, se ha ubicado en la cabecera el Centro de Salud de Arganda del Rey (Madrid), seguido por los equipos de A Estrada (Pontevedra) y Los Alpes (Madrid). "La Sanidad, sin la humanidad y sin la profesionalidad de las enfermeras, no sería Sanidad", ha asegurado el responsable de Enfermería de la primera de estas instituciones, Óscar Díaz.

Por último, en el apartado de fabricantes de productos sanitarios y medicamentos de prescripción enfermera, el vencedor ha sido B Braun, seguido de Coloplast y Solventum. "Estar en este ranking, da igual en la posición en la que estemos, indica que tenemos la hoja de ruta correcta", ha subrayado la directora de Comunicación Corporativa de la entidad ganadora, Natalia Amstrong, quien ha añadido que se está "haciendo lo correcto" para "seguir aportando valor al sistema sanitario de mano de las enfermeras, que son clave dentro del ecosistema".