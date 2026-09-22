Consejo de Enfermería informa a Fiscalía del Estado del riesgo para madres y bebés atendidos por doulas sin formación

Consejo de Enfermería informa a Fiscalía del Estado del riesgo que supone para madres y bebés ser atendidos por doulas - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Consejo General de Enfermería ha acudido este martes a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, para exponer a miembros de la institución el riesgo que supone para madres y bebés ser atendidos por doulas sin formación sanitaria.

En concreto, en la reunión celebrada han participado la vicetesorera y vocal matrona del Pleno de la corporación sanitaria, Montserrat Angulo, y el director de sus Servicios Jurídicos, Francisco Corpas, así como el fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Julio Cano, y la fiscal de la Secretaría Técnica, Bárbara Bande. A los dos últimos se les ha trasladado la preocupación sobre este el instrusismo en el ámbito de las matronas, que son enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología.

Las doulas "no constituyen profesión sanitaria alguna" y aun así desarrollan sus actividades en el campo de la salud, "con prácticas que se tornan medievales", han indicado los representantes del Consejo General de Enfermería, que han añadido que, "lejos de solucionarse este problema, cada vez se encuentran más situaciones graves de inseguridad clínica para las pacientes". "No tienen formación regulada ni ninguna titulación oficialmente reconocida, pese a lo cual actúan en el entorno de las madres y los bebés recién nacidos", han expuesto.

Además, han señalado que, "desde el punto de vista tributario, estas doulas no cuentan con epígrafe de 'Impuesto sobre Actividades Económicas' (IAE) y se puede estar generando una bolsa de ingresos de personas autónomas sin declararlos". "Los servicios que prestan estas doulas no son gratuitos, cobran unos elevados honorarios, tal y como se puede ver en sus publicaciones de Internet, y oscilan entre los 300 y los 1.200 euros, según los servicios que se incluyan", ha explicado Angulo.

NO TIENEN FORMACIÓN SANITARIA

A todo ello se une la aparición de las 'doulas del final de la vida', una figura no sanitaria "que pretenden acompañar de forma emocional, espiritual y práctica a una persona moribunda y a su familia durante el final de la vida, cuando se trata de una función que la normativa asigna a las enfermeras", han continuado, para agregar que "no pueden desempeñar funciones sanitarias, pues no disponen ni de formación, ni de medios para ello".

Al respecto, Cano y Bande han mostrado interés y receptividad a lo señalado, de lo que ya tuvo conocimiento la institución a través del Consejo General de Enfermería en 2015 y 2023. "Sabemos de la dificultad y vamos a incrementar en las denuncias el nivel de elementos probatorios a aportar, pero necesitamos la colaboración de las Fiscalías en defensa de la salud de los bebés y las madres", han sostenido, por su parte, Angulo y Corpas.

En virtud del trabajo conjunto entre ambas partes en pro de la seguridad clínica de las madres y bebés, han acordado preparar un decálogo de recomendaciones para profesionales, matronas y pacientes para evitar el intrusismo y velar por la salud de gestantes y menores, documento que será consensuado.