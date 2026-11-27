Archivo - El Consejo de Enfermería destaca la relevancia de que las enfermeras actualicen conocimientos sobre inmunización en VRS - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández, ha destacado la importancia de que las profesionales actualicen sus conocimientos sobre las estrategias de inmunización en virus respiratorio sincitial (VRS), ya que "es fundamental avanzar en su prevención".

"Es una infección respiratoria que puede tener graves consecuencias, especialmente en los grupos de población más vulnerables, como los lactantes, las personas mayores y quienes presentan determinadas condiciones de riesgo", ha indicado en relación con el VRS, que produce tres millones de hospitalizaciones y 118.000 muertos cada año, y ante el que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó un anticuerpo monoclonal en 2023.

De esta forma se ha expresado Fernández durante la celebración del webinar 'Novedades y actualización en inmunización frente al VRS', encuentro organizado por ISFOS, en colaboración con la compañía farmacéutica MSD, en el que ha añadido que son necesarios "profesionales bien formados, capaces de trasladar la evidencia científica a la práctica clínica, de generar confianza y combatir los bulos". "Eso exige mantenernos permanentemente actualizados, especialmente en un campo en el que los avances científicos y las recomendaciones evolucionan con rapidez", ha insistido. "Los avances científicos han abierto una nueva etapa", ha declarado, por su parte, el socio de honor de la Asociación Española de Pediatría (AEP), el doctor Javier Álvarez, quien ha incidido en que existen anticuerpos monoclonales de acción prolongada, lo que "permite transferir anticuerpos protectores al recién nacido y lactante pequeño". "Los resultados de los ensayos clínicos y los estudios de vida real demuestran una reducción muy significativa de las infecciones respiratorias graves y de las hospitalizaciones por VRS", ha asegurado.

En este contexto, ha manifestado que se está produciendo en la actualidad "un cambio histórico en la prevención del VRS". "Hemos pasado de proteger únicamente a los lactantes de mayor riesgo a disponer de herramientas capaces de ofrecer protección desde el nacimiento a toda la población infantil", ha resaltado, y es que la campaña de inmunización en lactantes se realiza de forma estacional, generalmente entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, directamente en el hospital antes del alta médica, y en Atención Primaria o en el centro hospitalario los nacidos fuera de temporada que tengan menos de seis meses.

"El VRS nos obliga a mirar al paciente de forma global", ha declarado, por otro lado, la directora de Enfermería del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca y responsable corporativa de Enfermería de Vithas, Sonia Aparicio Ibáñez. A su juicio, "no basta con valorar cuánto tose, sino cómo respira, cómo se alimenta, cuál es su nivel de actividad y cómo evoluciona clínicamente".

RECONOCER PRECOZMENTE LAS SEÑALES

"Aprender a reconocer precozmente las señales de deterioro es una herramienta clave para anticiparnos a las complicaciones y garantizar una atención segura, especialmente en los grupos más vulnerables, como los lactantes pequeños y las personas mayores con factores de riesgo", ha compartido la especialialista.

Tras ello, el enfermero responsable de vacunación del Centro de Salud El Sardinero de Santander (Cantabria), Raúl Ayala, ha subrayado que "es esencial conocer y aplicar las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, garantizando que todos los lactantes se beneficien de esta protección". "Debemos insistir en la importancia de realizar el rescate de los lactantes nacidos fuera de temporada o los de los grupos de riesgo en la segunda temporada", ha agregado, y es que considera que "no se puede dejar atrás a ningún lactante sin inmunizar".

Además, y una vez indicado que la prevención del VRS "también podría aportar beneficios adicionales, como la reducción de las otitis y del consumo de antibióticos, aunque estos efectos continúan siendo objeto de investigación", ha afirmado que "el principal reto ahora es garantizar que estas estrategias lleguen a todos los lactantes en el momento adecuado, mediante una adecuada coordinación entre maternidades, neonatología, Pediatría y Atención Primaria".

De esta manera lo han expuesto los ponentes en un contexto en el que la inmunización pasiva frente al VRS en lactantes ha alcanzado coberturas oficiales del 92,27 por ciento en nacidos durante la temporada y del 87,77 por ciento en menores de seis meses nacidos antes de la temporada y grupos de riesgo ya en su primera campaña (2023-2024). Así, se sitúa por encima del 92 por ciento en ambos grupos en compilaciones recientes de la campaña 2025-2026, según los registros de Sivamin.

"La enfermera pediátrica es el profesional de referencia y confianza para las familias desde los primeros días de vida" y, "gracias al seguimiento continuo en la consulta del niño sano, tenemos una posición privilegiada para realizar una captación activa, resolver dudas con evidencia científica para informar con rigor y asegurar que ningún lactante se quede sin proteger", ha concluido la enfermera especialista en Pediatría y supervisora de Investigación en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, Tamara Domingo.