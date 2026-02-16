El Consejo de Enfermería condena el asesinato de una enfermera en Benicàssim y llama a frenar la violencia machista

Fachada del centro de salud de Benicàssim, a 16 de febrero de 2026, en Benicàssim, Castellón de la Plana, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha condenado este lunes el asesinato de una enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón), después de que, supuestamente, su expareja le propinara varias puñaladas con un arma blanca, y ha hecho un llamamiento a seguir trabajando para frenar la violencia machista.

"Asistimos con profunda tristeza a la noticia del fallecimiento de nuestra compañera en su horario laboral y en su centro de trabajo. La violencia de género es uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos y debemos luchar entre todos para acabar con ella", ha señalado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, quien ha trasladado el pésame de todas las enfermeras.

El Consejo General ha reiterado a las instituciones su disposición a seguir colaborando para combatir la violencia de género. En este sentido, ha recordado la importancia de educar desde la infancia y ha destacado que las enfermeras, como profesionales más cercanos a la población, tienen un papel clave para detectar y prevenir estos casos.

El CGE también ha querido mostrar su apoyo al Colegio de Enfermería de Castellón, al que pertenecía la víctima, y agradecer que se haya puesto a disposición desde el primer momento para apoyar a los compañeros de la enfermera.

Además, ha indicado que el teléfono 016 está a disposición de las víctimas, familiares y entorno durante las 24 horas del día, todos los días del año. También está disponible el correo electrónico '016-online@igualdad.gob.es' y el número de WhatsApp 600 000 016.