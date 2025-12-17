El Consejo de Enfermería aprueba por mayoría absoluta sus presupuestos para 2026

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Presidentes de la Organización Colegial de Enfermería ha aprobado, por mayoría absoluta, los presupuestos del Consejo General de Enfermería para el año 2026 en una votación en la que la aceptación ha sido del 67 por ciento de los votantes.

De este modo, siete de cada diez han respaldado las cuentas y la gestión del Consejo General, que ha obtenido un 16 por ciento de los votos en contra y un 17 por ciento de abstenciones.

Un año más, la gestión de la actual dirección del Consejo General, encabezada por su presidente, Florentino Pérez Raya, consigue un apoyo mayoritario de los presidentes de los colegios provinciales de Enfermería, que aprueban nuevamente unos presupuestos que continúan con la línea de trabajo implantada por el equipo directivo de la institución.

Tal y como ha expresado Pérez Raya, este resultado supone un "espaldarazo" para seguir trabajando conjuntamente con todos y cada uno de los colegios y continuar creciendo como profesión. Así, los presupuestos para 2026 mantienen su compromiso con todos los enfermeros de España.

Según el CGE, los presupuestos aprobados para 2026 son los más ambiciosos de la historia en materia de impulso de la formación, la investigación enfermera y el desarrollo profesional en todos los colegios de Enfermería de España, partidas que se presupuestan para 2026 en un montante de 4,7 millones de euros, frente a los 3,5 millones del 2025, que supone un incremento del 34,3 por ciento.

Además de los presupuestos para el próximo ejercicio, otras cuestiones, como las cuentas de 2024, las aportaciones de los colegios al Consejo General, o distintas resoluciones profesionales de cuidados en ámbitos como acceso vascular y terapias de infusión, otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, y cuidados en alergias también han recibido un respaldo mayoritario.

"Para mí es una excelente noticia volver a recibir el apoyo a los presupuestos. Llevamos meses trabajando y diseñándolos con la participación de muchos colegios y este amplio apoyo significa que debemos seguir por esta línea. Una línea en la que lo principal es trabajar por la enfermería y apostar por el desarrollo de la misma. Lo he dicho en innumerables ocasiones, pero para lograr esto es imprescindible ir de la mano con todos los Colegios Provinciales y Consejos Autonómicos, porque solo así podremos lograr los objetivos comunes, que no son otros que conseguir una enfermería cada año más fuerte, formada y con el máximo desarrollo profesional posible", ha indicado Pérez Raya.

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Con el objetivo de ayudar a completar el proyecto compartido entre los miembros de la Organización Colegial, los presupuestos para ayudas a la investigación enfermera y al desarrollo profesional aumentan un 6,3 por ciento en 2026, hasta alcanzar los 3.053.000 euros.

En este marco, la partida destinada a ayudas directas para proyectos de investigación de los colegios provinciales pasa de 750.000 a 1.000.000 de euros, un incremento del 33 por ciento respecto al ejercicio anterior. Según el CGE, esta cuantía permitirá impulsar estudios propios, convocatorias competitivas y líneas de investigación en consonancia con las demandas de la profesión.

Así, el CGE asegura que mantiene su firme apuesta por dar visibilidad a la profesión, con una partida específica de más de un millón de euros a iniciativas y acciones dirigidas a mostrar a la ciudadanía la labor esencial que desempeñan las más de 355.000 enfermeras en el sistema sanitario y su impacto directo en la vida diaria de la población.