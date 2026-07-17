Archivo - El Consejo de Dentistas insiste en una ley de publicidad sanitaria tras cerrar cuatro centros de una cadena de clínicas - YACOBCHUK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas ha insistido en la necesidad de que se apruebe una ley de publicidad sanitaria tras conocerse el cierre "de forma repentina" de cuatro centros de una cadena de clínicas dentales, lo que ha asegurado que ha dejado "decenas de personas afectadas".

Según ha indicado a tenor de estos hechos acaecidos en Madrid, estos ciudadanos se han encontrado en esta situación "tras haber pagado elevadas cantidades de dinero". Los mismos "han visto cómo sus tratamientos se han quedado a medias o ni siquiera han empezado", ha denunciado, señalando que estos cierres se han unido a los de dos clínicas dentales en Barcelona hace tres semanas.

Tras concretar que los afectados han abonado "cantidades superiores a los 10.000 euros", el Consejo General de Dentistas ha expresado que estos temen no poder recuperar sus historias clínicas. "Al ser preguntados, los pacientes damnificados han declarado que acudieron a estos centros al sentirse atraídos por las campañas de publicidad que vieron en televisión", ha expresado.

Es por ello por lo que ha incidido en la importancia de contar con la citada norma sobre publicidad sanitaria estatal "que establezca unos criterios homogéneos, claros y exigentes para regular los mensajes que reciben los ciudadanos sobre tratamientos y servicios de salud". "No podemos permitir que la asistencia sanitaria se promocione utilizando las mismas técnicas comerciales que se emplean para vender cualquier producto de consumo", ha aseverado su presidente, el doctor Óscar Castro.

"La salud no puede estar sometida a mensajes que anuncian descuentos, ofertas, garantías de por vida o promesas de resultados", ha continuado, para agregar que "la publicidad sanitaria debe ser veraz, rigurosa, comprensible y estar basada en la evidencia científica".

PROHIBIR LOS MENSAJES ENGAÑOSOS

Ante la situación actual, esta institución considera que la ley en cuestión debe prohibir los mensajes engañosos, ambiguos o que generen falsas expectativas; impedir utilizar la salud como reclamo mediante ofertas, descuentos y promociones agresivas; exigir que la publicidad tenga base científica; y reforzar la supervisión de la publicidad y establecer sanciones verdaderamente disuasorias.

"Llevamos mucho tiempo advirtiendo de las consecuencias de convertir la Odontología en un negocio centrado exclusivamente en la captación masiva de pacientes y en la venta anticipada de tratamientos", ha proseguido Castro, quien ha añadido que "no se trata de limitar la actividad empresarial legítima, sino de garantizar que cualquier actividad económica desarrollada en el ámbito sanitario quede subordinada a la seguridad del paciente y a la buena práctica clínica".

Por último, y una vez expuesta su "preocupación" por la utilización del término 'tiendas' para referirse a las clínicas dentales, ha manifestado que estas representan "un centro sanitario en el que los dentistas, que son profesionales cualificados, diagnostican patologías bucodentales, realizan tratamientos y asumen responsabilidades clínicas, éticas y legales". "Cuando se habla de 'tiendas' se nos desprestigia como facultativos, se mercantiliza la profesión y, lo que es todavía más grave, se transforma al paciente en un cliente", ha finalizado.