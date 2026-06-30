Archivo - El Consejo de Dentistas insiste en el endurecimiento de las penas por intrusismo profesional a raíz de dos nuevos casos - YACOBCHUK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas ha insistido en su reclamación de que se endurezcan las penas por intrusismo profesional y delitos contra la salud pública, algo que es de "urgente necesidad" y que ha solicitado de nuevo tras el cierre de dos clínicas dentales en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat (Barcelona) "donde presuntamente trabajaban cuatro supuestos dentistas".

Esta corporación ha indicado que los Mossos d'Esquadra han detenido, en total, a cinco ciudadanos, ya que a estas cuatro personas "que presuntamente ejercían la Odontología a pesar de carecer de la titulación oficial necesaria para ello" se suma el propietario de estas dos instalaciones. En las mismas, ha expuesto que "se utilizaba material oxidado y productos caducados, lo que ponía en peligro la salud de los pacientes".

"Según la investigación, los detenidos habrían cometido presuntos delitos de intrusismo profesional, estafa y lesiones", ha continuado el Consejo General de Dentistas, que ha añadido que "hay varias personas afectadas que han denunciado secuelas físicas y también haber pagado tratamientos que no han sido realizados".

EL EJERCICIO DE LA ODONTOLOGÍA EXIGE TITULACIÓN Y COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

En este contexto, ha recordado que la Odontología es una profesión sanitaria cuyo ejercicio exige una titulación universitaria oficial, la colegiación obligatoria y el cumplimiento de estrictos requisitos legales, técnicos y deontológicos. "La ausencia de cualquiera de estas garantías supone un riesgo inaceptable para la población", ha aseverado.

Por ello, el presidente de esta organización, el doctor Óscar Castro, ha manifestado que es necesaria "una respuesta legislativa más contundente frente a quienes ejercen ilegalmente una profesión sanitaria, ya que las sanciones actuales resultan insuficientes para disuadir este tipo de delitos". "Cada caso de intrusismo profesional supone un grave atentado contra la salud, el valor más preciado de una persona", ha agregado.

"No estamos hablando únicamente de un fraude económico, también de lesiones que pueden ser irreversibles e incluso poner en peligro la vida de quienes acuden a una consulta creyendo que están siendo atendidos por un profesional cualificado", ha proseguido, motivos por los que el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha informado en su web sobre cómo consultar la colegiación de un dentista y el registro de una clínica dental.