Archivo - Consejo de Dentistas indica que los nuevos productos de nicotina "también producen importantes daños en la cavidad oral" - FREEPICK - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, ha puesto de manifiesto que "los nuevos formatos de consumo de nicotina no están exentos de riesgos y también producen importantes daños en la cavidad oral".

"El tabaco sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de múltiples patologías orales graves", ha indicado a colación de la celebración, este domingo, 31 de mayo, del Día Mundial Sin Tabaco, efeméride que ha aprovechado esta corporación para señalar que "vapeadores, cigarrillos electrónicos y productos como el 'snus' contienen sustancias tóxicas y altos niveles de nicotina que alteran la microbiota oral y afectan a las encías".

Así, el Consejo General de Dentistas, que ha incidido en "el negativo impacto que tiene este hábito en la salud bucodental", ha sostenido que los referidos productos novedosos se utilizan "especialmente entre los más jóvenes". "Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 40 millones de adolescentes de 13 a 15 años consumen tabaco todo el mundo y 15 millones de jóvenes en la misma franja de edad utilizan cigarrillos electrónicos", ha expuesto.

"En los países sobre los que se dispone de datos, la probabilidad de vapear es, de media, nueve veces mayor entre los adolescentes que entre los adultos", ha continuado, para añadir que "en España, el Ministerio de Sanidad informó hace unos meses de que la edad media de inicio en el tabaquismo está en 14,1 años, y la del consumo diario, en 14,4 años".

Además, ha afirmado que "la modalidad más común combina cigarrillos de cajetilla y de liar". "El uso de cigarrillos electrónicos continúa siendo elevado entre los estudiantes de 14 a 18 años", ha subrayado, al tiempo que ha celebrado que "la buena noticia es que en 2025 se registró una caída significativa: el 49,5 por ciento declaró haberlos utilizado alguna vez en la vida, lo que supone una reducción de 5,1 puntos porcentuales respecto a 2023".

CONSECUENCIAS DEL TABACO SOBRE LA SALUD ORAL

Pormenorizando en "las principales consecuencias del consumo de tabaco sobre la salud oral", ha destacado entre ellas la enfermedad periodontal (gingivitis y periodontitis), que es la "principal causa de pérdida dental en adultos"; el "mayor riesgo de cáncer oral"; el "fracaso de implantes dentales, retraso en la cicatrización tras cirugías o tratamientos dentales"; la "aparición de manchas dentales y halitosis"; la "disminución del flujo salival y sensación de boca seca" y la "mayor acumulación de placa bacteriana y sarro".

"Resulta preocupante la percepción social de que los nuevos dispositivos de vapeo o el tabaco oral son 'inocuos' o 'menos dañinos'", ha proseguido el Consejo General de Dentistas, que ha subrayado que, "aunque la evidencia científica todavía es escasa, ya hay indicios que demuestran sus perjudiciales efectos para la salud oral".

En este contexto, ha explicado, en relación con los vapeadores y cigarrillos electrónicos, con y sin nicotina, que "el aerosol o vapor que generan contiene partículas ultrafinas, metales pesados y compuestos químicos que alteran la microbiota oral (las bacterias beneficiosas de la boca), multiplicando el riesgo de caries". "Además, el calor generado por estos dispositivos irrita de forma crónica las mucosas", ha señalado.

En cuanto al 'snus' y las bolsas de nicotina, ha afirmado que, "al colocarse directamente entre el labio y la encía de forma prolongada, este tipo de tabaco oral provoca una irritación severa". "Debido a su gran contenido de nicotina, genera una gran dependencia", ha apuntado, para añadir que "su consumo está directamente ligado a la recesión gingival (las encías se retraen dejando la raíz del diente al descubierto) y la aparición de leucoplasias".

Ante ello, Castro ha destacado "el papel fundamental de los dentistas en la detección precoz de lesiones orales relacionadas con el tabaco y en el asesoramiento para abandonar su consumo". "Las revisiones bucodentales periódicas permiten identificar de forma temprana lesiones potencialmente malignas y otras patologías asociadas al tabaquismo, mejorando así el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes", ha finalizado.