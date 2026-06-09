Consejeros de Sanidad de "todas" las autonomías se reúnen esta tarde para acordar una propuesta ante el conflicto médico

Alberto Martínez - IREKIA

VITORIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de "todos" los gobiernos autonómicos se reunirán esta tarde para tratar de acordar una posición conjunta, con el fin de trasladársela a la ministra de Sanidad, Mónica García, que pueda ayudar a resolver el conflicto entre el Ministerio y el colectivo médico por el proyecto de Estatuto Marco, según ha anunciado el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez.

Este encuentro, según ha informado Martínez en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, no se ha convocado con el objetivo de establecer una "confrontación política", sino con la intención de buscar soluciones a un conflicto que está acarreando importantes perjuicios a los ciudadanos debido a la huelga médica contra el proyecto de Estatuto Marco.

La reunión ha sido convocada en la víspera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud previsto para este próximo miércoles por la ministra de Sanidad, Mónica García, con el fin de abordar el proceso para la aprobación de un Estatuto Marco y las posibles mejoras en las condiciones laborales del personal médico.

Martínez ha insistido en sus críticas al Ministerio de Sanidad, al que ha acusado de haber actuado "tarde y de forma inadecuada". En primer lugar, ha denunciado que el proyecto de Estatuto Marco haya sido aprobado por el Consejo de Ministros y que, solo después de haber dado ese paso, se haya convocado a las comunidades autónomas.

El consejero ha afirmado que esta forma de actuar, además de constituir "una falta de respeto institucional", sitúa el debate en "un terreno que jurídicamente no se sostiene". "No se pueden plantear votaciones como las que se reflejan en el orden del día del Consejo Interterritorial, ya que corresponden al ámbito de la negociación colectiva", ha señalado.

"NO SOMOS COMPETENTES"

En este sentido, ha indicado que el orden del día del encuentro de este próximo miércoles afecta a materias que "corresponden, según la legislación vigente, al ámbito de la negociación colectiva", por lo que los responsables autonómicos de Sanidad "no seríamos competentes para aprobar esos elementos del orden del día".

Además, ha recordado que no existe un "consenso" en torno al Estatuto Marco, y que "los puentes están rotos" entre el Ministerio y los sindicatos médicos.

En el caso de la posición que mantiene el Gobierno Vasco, ha subrayado que esta no es "una diferencia política en absoluto", sino "un problema de fondo en la forma de gestionar el diálogo".

En este sentido, ha manifestado que las comunidades autónomas están "compartiendo un análisis común" que esperan trasladar a la ministra. Con ese objetivo --según ha anunciado-- los responsables autonómicos de Sanidad "de todas las comunidades y de todos los partidos políticos" mantendrán una reunión esta tarde para tratar de aprobar un documento, sin pretensión alguna de establecer "una confrontación política", con el objetivo de trasladárselo a la ministra.

"No buscamos una reunión de carácter político, sino de responsables de gestión de las comunidades autónomas", ha afirmado el consejero, que ha asegurado que "de una forma u otra", todas las comunidades estarán representadas en la reunión de esta tarde.

Al margen de la declaración conjunta que, eventualmente, pueda aprobarse en este encuentro, ha explicado que la decisión sobre asistir o no al Consejo Interterritorial de este próximo miércoles será una decisión "individual" de cada gobierno autonómico.

En su caso, ha afirmado que ya tiene tomada una decisión, aunque ha afirmado que antes de confirmarla y darla a conocer quiere esperar al encuentro de esta tarde porque, en función de cómo se desarrolle, podría "matizarla". De todas formas, ha recordado que su posición "de partida", a lo largo de toda su trayectoria política, ha sido siempre la de acudir a las reuniones a las que sea invitado para defender su posición.

Respecto a su propia esfera de gestión, Martínez ha asegurado que el Departamento de Salud "está actuando en nuestro ámbito de responsabilidad". En todo caso, ha afirmado que al margen de los acuerdos que pueda alcanzar el Gobierno Vasco con los sindicatos sobre las condiciones laborales de los médicos, ha subrayado que la huelga "se mantendría", puesto que está convocada contra el Estatuto Marco, que es competencia del Ministerio.

MEJORAS VALORADAS EN 70 MILLONES

El consejero ha explicado que su departamento ha elaborado una propuesta que incluye más descansos, una mejora de retribución de guardias, un incremento en el complemento de productividad, un refuerzo de la carrera profesional y la creación de grupos de trabajo para la autogestión de agendas, tanto en atención primaria como en atención especializada, y para la reorganización de las guardias.

Esta --según ha dicho-- es una propuesta "estructurada" y que contempla mejoras valoradas en 70 millones de euros adicionales al año. Martínez, que ha indicado que esta oferta ha sido presentada al Sindicato Médico de Euskadi, ha afirmado que la propuesta se enmarca en su apuesta por "el diálogo, la negociación y el realismo". El consejero ha rechazado que esta oferta suponga una "rectificación" respecto a su posición inicial.