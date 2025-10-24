El consejero vasco de Salud asiste al Consejo Interritorial de Salud tras reunirse con la ministra

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, está asistiendo este viernes al Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), aunque se ha incorporado con cierto retraso porque había mantenido previamente una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y con su equipo, según han informado fuentes del Deparmento de Salud del Gobierno vasco.

En esa reunión, se ha producido un plantón de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, lo que ha impedido la aprobación de fondos destinados a centros oncológicos y a la vigilancia del cáncer.

Si bien inicialmente se ha interpretado que el consejero de Salud también se había ausentado de esa reunión, fuentes del Departamento han confirmado que está presente en el Consejo Interterritorial.

Las mismas fuentes han señalado que a las nueve de la mañana se ha reunido con la ministra de Sanidad, Mónica García, y posteriormente lo ha hecho con el equipo técnico del ministerio. Alberto Martínez se ha incorporado después al Consejo cuando ya había empezado y después de que se hubieran levantado de la mesa los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP.