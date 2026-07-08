El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha pide retirar la propuesta de Estatuto Marco y "empezar de nuevo"

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, participa en un desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha pedido este miércoles retirar la actual propuesta de Estatuto Marco negociada por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito y elaborar un nuevo texto desde el inicio, al considerar que la norma debe contar con el consenso y la participación de todas las partes.

"Creo que una cosa muy buena sería que se retirase lo que se ha hecho hasta ahora y empezase de nuevo. No pasa nada, el tiempo se puede ganar. A veces hay que dar dos pasos hacia atrás para dar uno hacia delante", ha planteado el consejero durante un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press.

Fernández Sanz ha defendido que "no se puede seguir así" y ha insistido en que la norma que regule el futuro "no puede estar llena de polémica, sin consenso y sin la participación de todas las partes".

Al ser preguntado por si es mejor continuar con el texto negociado hasta ahora en lugar de iniciar uno nuevo, el consejero se ha mostrado tajante y ha respondido que no. "No, no, claramente. Si fuese bueno, no se estaría de huelga", ha añadido.

En este punto, ha subrayado que es necesaria la participación de los profesionales afectados en la negociación y ha rechazado que solo se limite al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. "Aquí alguien ha intentado que seamos tres, Ministerio, comunidades y profesionales. No, somos dos, instituciones y profesionales. Siempre nos hemos puesto de acuerdo y siempre nos tenemos que poner de acuerdo porque sin consenso no vamos a llegar a ningún sitio", ha afirmado.

"Por eso, dentro de los momentos críticos por los que el sistema está pasando, creo que el consenso sobre el Estatuto Marco, la renovación del Estatuto Marco, debería ser revisado exactamente con las partes implicadas", ha apuntado el consejero.

Tras ello, ha sostenido que lo ocurrido hasta ahora no ha sido lo "adecuado", por lo que ha asegurado que desde Castilla-La Mancha están dispuestos a "seguir luchando por el consenso" y a "hacer las cosas como se debe".

"De hecho, nos entendemos bien en nuestra comunidad con los representantes de los trabajadores. Evidentemente con disputas, evidentemente salvando distancias e incluso poniendo encima de la mesa cuestiones en las que, de entrada, no estamos de acuerdo", ha destacado.

En esta línea, ha criticado que el Ministerio de Sanidad pida ahora a las comunidades autónomas que respalden el Estatuto Marco tras el fracaso de la negociación con los representantes de los trabajadores. "No, señora ministra, (...) una vez que habéis llegado al desacuerdo más absoluto a través de las reuniones (...) entonces ahora tenemos que ir las comunidades. No, no, no. Vamos a empezar de nuevo y vamos las comunidades, todos juntos", ha explicado.

Fernández Sanz ha recordado que Castilla-La Mancha, País Vasco y Canarias propusieron por escrito a la ministra que el Foro de Pacientes actuase como árbitro para poner las cuestiones sobre la mesa y escuchar a ambas partes, una propuesta que finalmente no fue aceptada.

MOMENTO "DIFÍCIL" CON EL MINISTERIO

Durante su intervención, Fernández Sanz ha resaltado los datos positivos del Sistema Nacional de Salud, como la esperanza de vida o la donación de órganos, que, a su juicio, lo sitúan entre los mejores del mundo, aunque ha advertido de que esos datos "no acompañan con la situación actual".

"En definitiva, son cifras que avalan un sistema sanitario que ha sido exclusivamente reactivo y sigue siéndolo. Pero si lo analizamos a la luz del momento actual, la situación es otra", ha manifestado.

En este punto, ha asegurado que la accesibilidad a la Atención Primaria está "muy comprometida" y ha afirmado que la relación con el Ministerio de Sanidad atraviesa "el momento más difícil". "A esto hay que sumarle un ambiente político nada favorable", ha añadido.