El consejero de Sanidad de Aragón critica la incapacidad de la ministra Mónica García para frenar la huelga médica

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, en la reunión del Consejo Interterritorial del SNS. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA/MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha lamentado la incapacidad del Ministerio de Sanidad para alcanzar un acuerdo que permita desconvocar la huelga de ámbito nacional, una situación que está teniendo consecuencias directas sobre la asistencia sanitaria y los ciudadanos aragoneses.

Sanz, quien ha acudido este miércoles al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en Madrid, ha insistido en que "las comunidades autónomas estamos asumiendo las consecuencias asistenciales de un conflicto cuya solución depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad", al ser el Estatuto Marco una norma de carácter estatal.

"Una solución que no llega", ha criticado, advirtiendo que la falta de avances en la negociación está generando un deterioro progresivo de la actividad asistencial, con el consiguiente aumento de listas de espera, retrasos en el diagnóstico y demora en intervenciones quirúrgicas.

Desde el inicio de las huelgas nacionales, el pasado 13 de junio de 2025, el impacto asistencial ha sido significativo. En Aragón se han suspendido 71.501 consultas, 13.011 pruebas diagnósticas y 4.376 intervenciones quirúrgicas, lo que refleja el importante perjuicio para los pacientes y su salud.

"No es aceptable que sigamos acumulando miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas suspendidas mientras la ministra Mónica García no ofrece una solución", ha señalado el consejero de Sanidad.

En este sentido, Sanz ha reclamado, junto al resto de las comunidades autónomas, una actuación urgente que permita desbloquear la situación, a través de un diálogo real, efectivo y constructivo.

"Las comunidades autónomas tenemos voluntad de diálogo y hemos venido todas unidas a esta reunión y todas coincidimos en la misma postura. No se trata de posiciones políticas, se trata de salvar a nuestro Sistema Público de Salud", ha expresado el consejero de Sanidad, al tiempo que ha enfatizado en que la huelga "la tiene la ministra".

"Tiene a los médicos en contra, tiene a la enfermería en contra, tiene a todos los profesionales en contra, a los sindicatos y a todas las comunidades en contra. La ministra está sola con su proyecto", ha apostillado.

En este contexto, Ángel Sanz ha reiterado el compromiso del Gobierno de Aragón de seguir trabajando para garantizar la mejor atención sanitaria a los aragoneses.

La actualización del Estatuto Marco es necesaria, pero su aplicación debe condicionarse a la existencia de financiación suficiente, calendario realista, respeto al margen organizativo autonómico y flexibilidad para territorios con dispersión geográfica, y mayor esfuerzo de consenso con la profesión médica para evitar que una reforma concebida para fortalecer el SNS termine agravando los problemas existentes, ha concluido.