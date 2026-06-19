El Congreso se revuelve contra el veto del Gobierno y se abre a eximir de IRPF las ayudas a enfermos de talidomida

Archivo - Manifiesto de afectados por la talidomida en La Moncloa - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso se ha revuelto contra el Gobierno y ha desechado un veto que pretendía impedir una reforma legal para eximir de IRPF a las ayudas percibidas por las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1950-1985.

El Ejecutivo aprobó en 2023 un real decreto con el que regulaba el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida, un fármaco que se recetaba esos años como sedante y para las náuseas en embarazadas que terminó causando miles de malformaciones congénitas.

Aunque se aprobó la concesión de ayudas, estas no estaban exentas de impuestos y Sumar, socio minoritario del Gobierno, registró una reforma legal en el Congreso para resolverlo. En concreto, el grupo registró una enmienda, recogida por Europa Press, para incluir una disposición final con ese fin a la proposición de ley para fijar una cuota reserva de empleo en las empresas para las personas con discapacidad.

SUPONÍA UN COSTE DE 20,3 MILLONES

La propuesta del grupo plurinacional suponía una reducción de 20,3 millones de euros de los ingresos a las arcas públicas, según consta en el veto del Gobierno recogido por Europa Press, por lo que el Ejecutivo hizo uso de la potestad reconocida en el artículo 134.6 de la Constitución para vetar propuestas legislativas que suponen un aumento del gasto o una reducción de los ingresos.

El Ejecutivo presentó un escrito de disconformidad con la enmienda de Sumar para eliminarla del trámite parlamentario, pero la Mesa de la Comisión de Trabajo, presidida por la diputada de Sumar Aina Vidal y con el apoyo de PP, decidió no admitir a trámite el veto del Gobierno y continuar con la tramitación de la enmienda, según informan fuentes parlamentarias a Europa Press.

El próximo martes, 23 de junio, una ponencia de la Comisión de Trabajo se reunirá a puerta cerrada para examinar la proposición de ley y, si consigue una mayoría suficiente, la enmienda podría incluirse en el dictamen al no haber sido vetada. La Mesa sí ha aceptado a trámite el veto del Gobierno a otras enmiendas de Sumar y Junts.