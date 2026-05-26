El Congreso rechaza tramitar la ley de Sumar para prohibir la publicidad de comida y bebidas insanas dirigida a menores

El diputado de Sumar, Fèlix Alonso, durante la sesión plenaria. - Eduardo Parra - Europa Press

La iniciativa también proponía prohibir las bebidas energéticas a menores MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la toma en consideración de una proposición de ley registrada por Sumar para prohibir la publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido en calorías, azúcares libres, grasas saturadas, sal y cafeína cuando pueda dirigirse a menores de 18 años.

En concreto, la iniciativa de Sumar, que ha contado con el apoyo de PSOE y ha sido rechazada por PP, Vox y Junts, buscaba prohibir la publicidad de aquellos alimentos y bebidas que no cumplan los límites de nutrientes establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando esta pueda llegar a público menor de edad.

"Se estima que los niños de 7 a 12 años están expuestos a 25 anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas y el 80 por ciento de ellos no deben consumirse de manera habitual", ha señalado durante la defensa de la proposición de ley el diputado de Sumar Fèlix Alonso.

En este contexto, ha explicado que el objetivo de la propuesta era garantizar la protección de la salud de los menores y reforzar sus derechos como consumidores vulnerables, además de promover el consumo de alimentos y bebidas saludables.

En concreto, la ley pretendía prevenir y reducir "la obesidad, el sobrepeso, así como las enfermedades relacionadas con los hábitos alimentarios en la población menor de 18 años, promoviendo la salud mediante el fomento de prácticas comerciales responsables y asegurando que la comunicación publicitaria se ajuste al interés superior del menor".

Para ello, la iniciativa planteaba advertencias obligatorias mediante "sellos en negro" que ocuparan al menos el 20 por ciento del anuncio, "para que se vea bien claro si es alto en azúcares o alto en grasas saturadas", ha indicado Alonso.

Asimismo, establecía zonas de especial protección y prohibía cualquier anuncio de este tipo en un radio de 150 metros alrededor de colegios, parques, instalaciones deportivas, bibliotecas y centros de salud. En esta línea, también prohibía el uso de personajes, mascotas, envases, regalos o estrategias de mercadotecnia especialmente atractivas para menores o que pudieran exponerles a este tipo de contenidos.

PROHIBICIÓN DE VENTA DE BEBIDAS CON ALTO CONTENIDO EN CAFEÍNA

La propuesta también incluía la prohibición de la venta y el suministro de bebidas con alto contenido en cafeína a menores de edad. "Las bebidas que contengan más de 15 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros estarían prohibidas para menores de 16 años, así como aquellas con más de 32 miligramos por cada 100 mililitros para menores de 18 años", ha subrayado el diputado de Sumar.

"Nada de publicidad, patrocinio o distribución gratuita. Galicia y Asturias ya han dado el paso. Nosotros queremos elevarlo a norma estatal", ha destacado Alonso.

Además, todos los anuncios deberían incluir de forma visible y destacada la advertencia: "Contenido elevado de cafeína. No recomendado para niños o niñas ni mujeres embarazadas o en período de lactancia".

MULTAS DE HASTA 600.000 EUROS

La iniciativa proponía un régimen sancionador con multas de hasta 600.000 euros. La normativa clasificaba las infracciones en leves, graves y muy graves, fijando distintos rangos económicos y criterios de graduación en función del beneficio obtenido. Las sanciones oscilaban entre hasta 5.000 euros para las infracciones leves; entre 5.001 y 20.000 euros para las graves; y entre 20.001 y 600.000 euros para las muy graves.

No obstante, en todos los supuestos estas cuantías podrían superarse para garantizar la proporcionalidad de la sanción en función del beneficio obtenido, alcanzando entre dos y cuatro, cuatro y seis, y seis y ocho veces la facturación derivada de la infracción, respectivamente.

"La entrada en vigor será a los seis meses, tiempo más que suficiente para que la industria adapte campañas y reformule sus productos, porque otra de las consecuencias que pretende esta futura ley es incentivar a las marcas a mejorar su oferta saludable", ha argumentado Alonso.

"EL ESTADO SE CONVERTIRÍA EN NUTRICIONISTA OFICIAL"

El diputado de Vox Tomás Fernández ha reprochado que la norma pretende que el Estado se convierta "no ya en el árbitro, sino en tutor moral, nutricionista oficial y vigilante permanente de las decisiones privadas de los ciudadanos", al tiempo que ha afirmado que se trata de una medida "profundamente intervencionista".

"Prohíben la publicidad a 150 metros de colegios, parques, bibliotecas, instalaciones deportivas, playas urbanas o fiestas populares; es decir, prácticamente en toda España. Prácticamente solo les falta prohibir anuncios en las inmediaciones de un cumpleaños infantil o en la cola de una churrería", ha manifestado.

Asimismo, ha defendido que "el papel del Estado no es sustituir permanentemente el criterio de las familias ni convertir cada aspecto de la vida cotidiana en objeto de supervisión ideológica". "Por eso rechazamos esta proposición, porque no promueve una sociedad más libre, ni más madura ni más responsable", ha añadido.

BAJAR EL IVA DE LOS ALIMENTOS FRESCOS

Por último, la diputada del PP María Elisa Vedrina ha defendido bajar el IVA de alimentos frescos y conservas para que las familias puedan permitirse comprar más huevos, leche, carne, pescado, frutas y verduras.

Asimismo, ha señalado que, en lugar de etiquetar productos con advertencias nutricionales, su formación propone implantar un etiquetado frontal para que la información sea "clara y útil" para las familias.

"Nosotros proponemos favorecer el acceso a alimentos básicos para las familias en situación de vulnerabilidad y defender activamente la dieta mediterránea como patrimonio nutricional, cultural e identitario de nuestro país. Y exigimos que la ley proteja y no penalice los productos de nuestra tierra", ha declarado.

Tras ello, ha criticado la prohibición de venta de bebidas energéticas a menores incluida en la proposición, aunque ha recordado que esta medida ya ha entrado en vigor en Galicia, gobernada por el PP.