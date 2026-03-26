El Congreso rechaza derogar el RD de universalidad de Sanidad que solicitaba una moción de VOX

El Congreso rechaza derogar el RD de universalidad de Sanidad - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha rechazado derogar el Real Decreto que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España, tal y como había solicitado el Grupo Parlamentario VOX a través de una moción para la que no ha encontrado apoyos.

En concreto, este texto, para el que se presentó una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, pero que no fue aceptada, ha contado con los 33 votos favorables de la bancada de VOX y la abstención de la 'popular'. Así, se han contabilizado 138 abstenciones y 179 votos en contra.

Este texto fue defendido en la sesión previa por el miembro del Grupo Parlamentario VOX en la Cámara Baja, David García, quien manifestó que "los españoles deben ser siempre los primeros". Por ello, exigía esta derogación; establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general, y atendiendo siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital; y combatir el fenómeno del turismo sanitario en colaboración con las autoridades regionales.

"España se ha convertido en una gigantesca sala de espera" en la que "los españoles solo tienen derecho a pagar, a esperar y a callar", sostuvo, para añadir que la situación de la Sanidad Pública es "límite" por la "responsabilidad directa de quienes han gobernado este país y las distintas comunidades autónomas". "Lo han construido ustedes, decisión tras decisión, ley a ley, abandono tras abandono", manifestó.

A su juicio, el vigente es "un sistema sanitario saturado, tensionado e incapaz de responder a tiempo". "España no puede ser el hospital del mundo", subrayó, al tiempo que insistió en que "hay que derogar ese decreto que pretende que quienquiera puede venir a España y hacer uso de la Sanidad".

"No puede ser que una persona pueda venir aquí de turismo sanitario y le paguemos entre todos sus operaciones y tratamientos", señaló García, quien concretó que, solo en los dos últimos años, la Sanidad española ha tenido que asumir la entrada de casi dos millones de extranjeros, a los que se sumará el millón más que ha asegurado que pretende regularizar el Ejecutivo.

SUMAR DENUNCIA QUE EL PP DEJÓ A MÁS DE 800.000 PERSONAS SIN ATENCIÓN EN 2012

Por todo ello, considera que el Gobierno se ha encargado de "sobrecargar un sistema esencial sin reforzarlo, sin dimensionarlo y sin asumir las consecuencias de sus políticas", lo cual fue rechazado por la representante del Grupo Parlamentario Sumar, Alda Recas, quien defendió que el Ministerio de Sanidad ha aportado "más inversión y más reformas".

"Llevamos desde 2012 esperando", momento en el que "el Partido Popular (PP) dejó a más de 800.000 personas sin atención", subrayó en relación con el Real Decreto aprobado entonces por los 'populares' en esta materia. "Respeten el Real Decreto de universalidad", enfatizó, para agregar que "la gente que viene aquí son jóvenes, usan poco el sistema y es mucho mejor que lo utilicen antes y no después, que tengan que acudir a Urgencias".