El Congreso pide "recursos públicos" contra el cáncer de mama y una atención de "calidad y segura" a las pacientes

La Cámara apuesta por un lenguaje "responsable y empático" en torno esta enfermedad para no identificarla con un hecho "destructivo"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama (19 de octubre) y del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico (13 de octubre) en la que reclama a todas las administraciones que garanticen recursos "técnicos y públicos" para la prevención de esta enfermedad así como "calidad y seguridad en todo el proceso de atención" a las pacientes.

Este texto, leído por la secretaria primera del Congreso, la socialista Isaura Leal, se ha aprobado por unanimidad en plena polémica por la crisis sanitaria que se ha desatado en Andalucía tras detectarse fallos en el programa de cribado de esta enfermedad y que han afectado, por ahora, a unas 2.000 mujeres.

En este contexto, el Congreso ha rendido homenaje a las personas fallecidas por esta enfermedad recalcando que "sigue siendo un importante problema de salud pública", tanto por su incidencia --una de cada ocho mujeres podrá tener este tipo de cáncer a lo largo de su vida-- como por el hecho de que continúa siendo la primera causa de fallecimiento por cáncer entre las mujeres y por sus importantes repercusiones físicas, psicológicas o laborales.

Tras recordar que gracias en los últimos años se ha conseguido que la tasa de supervivencia se sitúe encima del 82% y supere el 99% si el diagnóstico es precoz y el tumor está bien localizado, el Congreso subraya que las sociedades científicas, profesionales y las asociaciones de pacientes insisten en la "importancia del diagnóstico precoz como la manera de garantizar un mejor pronóstico y una posible curación".

LA IMPORTANCIA DEL CRIBADO

En este sentido, recalca la Cámara, se alinea la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud, que establece que el diagnóstico precoz, mediante programas de cribado, "debe seguir siendo un elemento importante junto a otras medidas, como las estrategias de diagnóstico rápido y la garantía de acceso a medidas terapéuticas efectivas".

En esta línea, el Congreso recuerda a todas las Administraciones competentes "la necesidad de garantizar los recursos técnicos y públicos que vayan desde la prevención hasta el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, garantizando la calidad y seguridad en todo el proceso de atención y en todo el sistema sanitario, entendido como un derecho fundamental de todos y todas las pacientes".

Además, la Cámara manifiesta su compromiso por seguir visibilizando la situación de pacientes y de las personas que han superado un cáncer de mama, muestra su solidaridad con todas estas personas y sus familias y se compromete a promover "en el conjunto de la acción institucional el uso de un lenguaje responsable y empático en torno al cáncer, evitando su uso como sinónimo de un hecho grupal destructivo".