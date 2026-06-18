El Congreso insta al Gobierno a prevenir el vapeo en menores mediante campañas informativas y regulación

Archivo - Adolescente vapeando. - ROMAN CHEKHOVSKOY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados ha instado este jueves al Gobierno a reforzar las actuaciones dirigidas a la prevención del consumo de vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina en menores de edad, mediante campañas informativas sobre los riesgos y el refuerzo de la regulación.

La Comisión de la Cámara Baja ha aprobado la proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista ante la creciente expansión de estos productos relacionados con el tabaco, que se ve favorecida en muchos casos por formatos atractivos, sabores llamativos y campañas comerciales.

La iniciativa insta a impulsar campañas informativas y de prevención dirigidas a toda la población y especialmente a menores de edad y sus familias para informar sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores (con y sin nicotina) y bolsas de nicotina.

También demanda reforzar la regulación del acceso, comercialización y presentación de los productos relacionados con la nicotina, prestando especial atención a aquellos formatos diseñados para resultar atractivos a la infancia y la adolescencia. A su vez, llama a controlar la utilización de elementos visuales, envases o estrategias comerciales que puedan incentivar el consumo entre menores de edad o transmitir una falsa sensación de inocuidad.

En conjunto, la iniciativa insta a abordar esta problemática desde una perspectiva integral de salud pública, en coordinación con la normativa europea y con la participación de todas las administraciones competentes.

ABORDAR LA CRONIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS COMPLEJAS

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha aprobado una segunda proposición no de ley presentada por el PSOE que busca impulsar un estudio sobre la cronificación de los procesos en el sistema de atención y mejorar la respuesta que reciben las personas con patologías complejas y trastornos de salud mental.

En este sentido, los socialistas han propuesto estudiar los motivos por los que determinadas personas permanecen durante largos periodos en recursos asistenciales sin lograr avances significativos en sus procesos de recuperación e inclusión social.

La iniciativa insta al impulso de actuaciones específicas para abordar la cronificación dentro del sistema de atención a las adicciones, con el objetivo de identificar los factores clínicos, organizativos y sociales que favorecen los procesos de cronificación, prestar una atención específica en los casos con trastornos adictivos y problemas de salud mental, y analizar la adecuación y eficacia de los recursos disponibles.