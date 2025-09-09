El Congreso insta al Gobierno a establecer zonas perimetrales libres de tabaco alrededor de aeropuertos y estaciones

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados ha instado este martes al Gobierno a establecer zonas perimetrales libres de humo del tabaco "a una distancia razonable" de los accesos a edificios públicos, aeropuertos, estaciones y otros lugares de alto tránsito, como las paradas de autobús.

Los grupos han aprobado esta proposición no de ley (PNL), presentada por el Partido Socialista, con una enmienda transaccional conjunta con el Partido Popular, con el objetivo de reducir el impacto del humo del tabaco sobre la población, delimitando zonas para fumadores lejos de las entradas y salidas de los espacios mencionados.

El senador del PSOE Ramón Morales ha apuntado los perjuicios del tabaco en la salud de la población, señalando que deja cada año más de 50.000 fallecidos por causas relacionadas y produce patologías graves como cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, entre otras.

Al hilo, ha comentado los riesgos para los fumadores pasivos. "La exposición al humo ambiental del tabaco causó entre 5.000 y 9.000 muertes en España durante 2016-2021, sumando cánceres de pulmón, cardiopatías isquémicas, EPOC o enfermedades cerebrovasculares", ha indicado.

En lo relativo a la PNL, ha destacado que se puede ver a diario cómo a la entrada y salida del transporte público, estaciones de tren o aeropuertos "lo primero" que hace un fumador es "fumarse el último cigarro", porque luego va a tener un periodo largo sin poder fumar.

"Los ceniceros están expuestos en la misma puerta de las entradas y las salidas, y lo que se pide con esta moción es el simple hecho de trasladarlos y establecer unas zonas perimetrales", ha señalado Morales, subrayando que esto beneficiaría a personas no fumadoras, personas mayores, niños o personas con enfermedades respiratorias que transitan en esos espacios.

POLÍTICAS POBLACIONALES

Durante el turno de fijación de posiciones, el diputado por Sumar Rafael Cofiño ha defendido las medidas relacionadas con políticas "globales y poblacionales" por encima de la "culpabilización individual", "muy de moda" en ciertas intervenciones preventivistas, para reducir el consumo de tabaco.

"Las políticas poblacionales tienen más eficiencia, afectan a más población y cumplen una norma básica en promoción de la salud, que es tratar de poner las cosas fáciles, que es lo que perseguimos con este perimetrado y con otras intervenciones de políticas antitabaco, poner las cosas fáciles para que las personas puedan tomar las mejores decisiones saludables", ha subrayado.

Por parte de Vox, el diputado Francisco José Alcaraz ha justificado la negativa de su grupo a esta PNL. "No soporto el humo del tabaco, pero aún soporto menos la falta de la libertad individual a la que estamos acostumbrados en este Gobierno", ha remachado.